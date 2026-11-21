La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, llamó a la población a tomar precauciones y permanecer en sus hogares ante los operativos de fuerzas federales desplegados en la región centro-norte del estado, donde se han registrado enfrentamientos armados y bloqueos carreteros.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, la mandataria señaló que su administración está atenta al desarrollo de las acciones de seguridad y que la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene comunicación sobre los acontecimientos.

Desde el Gobierno del Estado estamos en seguimiento al operativo que realizan las fuerzas federales en el centro - norte del estado. La Secretaría de Seguridad Pública del estado ha informado de manera permanente sobre la situación. Cualquier información relacionada con hechos emergentes será comunicada oportunamente”, publicó la gobernadora.

Domínguez Nava también indicó que el Gobierno de Sinaloa dará a conocer cualquier novedad que surja durante los operativos, por lo que pidió a los habitantes consultar las fuentes institucionales para conocer la evolución de la situación.

El pronunciamiento ocurre después de una jornada de violencia en Guasave, donde un ataque contra personal federal derivó en enfrentamientos entre elementos de seguridad e integrantes de un grupo armado.

Los hechos también provocaron bloqueos y vehículos incendiados en la carretera Internacional México 15 y la Autopista Estatal Benito Juárez. A estos reportes se sumaron movimientos de unidades artilladas y sobrevuelos de aeronaves en distintos puntos de la región.

La situación de seguridad también generó reportes de bloqueos en caminos vecinales de Salvador Alvarado, municipio cercano a la zona donde se concentran los operativos federales.

*mcam