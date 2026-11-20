La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que continúan los operativos de seguridad en el municipio de Guasave, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un despliegue para restablecer la tranquilidad, ante los hechos de violencia registrados este viernes 20 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la dependencia pidió a la población mantenerse en resguardo y evitar desplazamientos por las principales vías de comunicación de la entidad, debido a la presencia de bloqueos carreteros.

En particular, recomendó no circular por la carretera La Costera, tanto en el tramo de Culiacán hacia el norte como desde Los Mochis hacia el sur del estado.

También solicitó evitar la carretera libre, donde se tiene registro de múltiples bloqueos en ambos sentidos.

La dependencia señaló que el Grupo Interinstitucional mantiene un operativo para liberar las vialidades y restablecer la circulación en las zonas afectadas.

Asimismo, indicó que continuará actualizando la información conforme avance la situación e hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar el número de emergencias 911 o la línea de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública no ha precisado el origen de los hechos ni ha informado sobre personas detenidas o lesionadas.