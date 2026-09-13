El PAN cumple 87 años sin un rumbo claro

Entre el 14 y el 17 de septiembre de 1939, en el Frontón México se llevó a cabo la asamblea constituyente del Partido Acción Nacional, encabezada por el exrector de la Universidad Nacional, Manuel Gómez Morin, así como por Efraín González Luna, Miguel Estrada Iturbide y Rafael Preciado Hernández, entre otros.

“Acción Nacional no es una ocurrencia, ni una empresa pasajera, sino el resultado de una convicción madura y de una necesidad imperativa de la nación”, dijo Gómez Morin el 14 de septiembre de ese año.

Por casi 50 años, el PAN fue el único partido con registro oficial opositor al PRI. Las otras fuerzas del sistema político eran aliados incondicionales del régimen priista, conocidos coloquialmente como “satélites”, como el Partido Popular Socialista, el Auténtico de la Revolución Mexicana y el Socialista de los Trabajadores.

A 87 años de su fundación, el PAN dejó de ser el contrapeso del PRI y apuesta a lograr alianzas electorales para 2027 con el partido que enfrentó por décadas para enfrentar a Morena y mantener su presencia política.

Hoy, Acción Nacional vive uno de los momentos más críticos de su historia, al contar con los grupos parlamentarios en el Senado y en San Lázaro más reducidos desde la década de 1980.

En 1988, con Manuel J. Clouthier, como candidato presidencial, por primera vez logró tener más de 100 diputados federales, cifra que siempre superó hasta 2020. Ahora, apenas alcanza 71 curules en San Lázaro, mientras que en el Senado cuenta con 21 escaños.

Entre 2000 y 2012, cuando detentó la Presidencia con Vicente Fox y Felipe Calderón, el instituto político tuvo sus mayores victorias, mismas que han ido en detrimento.

Vicente Fox fue el primer panista en ganar la Presidencia de la República Archivo

Actualmente, sólo cuenta con cuatro gubernaturas: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, cuando en sus mejores tiempos lograba 10, por lo menos.

El PAN gobierna hoy más 12 capitales estatales gracias a la alianza electoral con el PRI, pero sin ésta, sólo gobernaría ocho: Querétaro, Mérida, Cuernavaca, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas y Morelia.

Hasta septiembre, el PAN cuenta con 366 mil 104 militantes afiliados, uno de los partidos con el menor número de simpatizantes.

Luis H. Álvarez, un líder moral

En 1956, Luis H. Álvarez fue el candidato panista a la gubernatura de Chihuahua. Dos años más tarde fue abanderado del PAN a la Presidencia de la República, pero en 1983 ganó la alcaldía de la capital chihuahuense.

En 1956 encabezó la histórica caravana por la democracia de Chihuahua a la Ciudad de México, luego de que no fue reconocida su victoria para la gubernatura.

A Álvarez, fallecido en 2016, los panistas lo consideran el líder moral del partido y lo recuerdan por su huelga de hambre en protesta por el fraude electoral de 1986 en su estado natal.

En 1987, el Consejo Nacional del PAN lo eligió presidente del partido, donde estuvo al frente hasta 1993.

Bajo su liderazgo, el blanquiazul obtuvo el reconocimiento de sus primeras victorias electorales en las gubernaturas de Baja California, con Ernesto Ruffo (1989), Guanajuato, con Carlos Medina Plascencia (1991) y Chihuahua, con Francisco Barrio (1992).

Ernesto Ruffo se convirtió en el primer gobernador opositor del país en 1989. Archivo

Las batallas emprendidas por don Luis, forman parte del ideario común panista para defender la democracia y la consolidación del partido como una fuerza política con vocación de poder.

Pero, también, voces críticas lo acusaron de entregar el partido a los neopanistas, como Manuel Clouthier, candidato presidencial en 1988, y Vicente Fox en el 2000.

Los detractores de Álvarez lo señalaron por haber otorgado respaldo y legitimidad al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, lo que condujo a una fractura al interior de Acción Nacional que terminó con la salida de varios dirigentes históricos agrupados en el llamado Foro Doctrinario en 1992.

Felipe Calderón, al margen

El expresidente de la República, Felipe Calderón renunció al PAN el 11 de noviembre de 2018, tras 30 años de militancia, y un año después de que su esposa, Margarita Zavala, abandonara las filas del partido, para luego reincorporarse como diputada federal en 2021.

En 2018, Calderón Hinojosa acusó que una camarilla, señalando al excandidato presidencial Ricardo Anaya, y al dirigente partidista, electo ese año, Marko Cortés, de haber secuestrado las decisiones internas y los órganos de dirección.

El ex mandatario señaló que el PAN abandonó sus ideales fundamentales de participación ciudadana, “ha dejado de ser el instrumento de participación ciudadana para la construcción de un México mejor, como pensaron sus fundadores”.

Paulatinamente, Fox y Calderón han reaparecido en actos públicos de Acción Nacional, junto al actual dirigente Jorge Romero, como lo hicieron en un acto de apoyo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el pasado 30 de mayo.

Alianzas electorales

A finales de 2020, el PAN formalizó sus primeras alianzas electorales con el PRI para los comicios de 2021, en el marco de la coalición Va por México.

Los antiguos acérrimos enemigos han obtenido desde 2021 en alianzas las gubernaturas de Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Coahuila y Guanajuato.

Nunca antes, Acción Nacional había hecho vínculos con el Revolucionario Institucional, aunque el PAN llevaba 26 años realizando este tipo de alianzas con partidos tan disímbolos como Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PT.

De hecho, en el 2000 Fox llegó a la Presidencia gracias a una coalición con el PVEM.

Un año antes, en su primer pacto electoral con el PRD y el PT, el PAN logró la gubernatura de Nayarit con Antonio Echevarría.

A inicios del milenio, unió fuerzas con prácticamente todos los partidos de izquierda para ganar Chiapas, Tlaxcala, Baja California, Puebla, Guanajuato, así como Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Durango, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz.

El 18 de octubre, durante su relanzamiento en el mismo lugar de su fundación, el PAN decidió abrir candidaturas a la ciudadanía y rechazar las alianzas electorales.

El líder nacional, Jorge Romero, señaló: “nuestro futuro no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista”.

Un año después, el líder panista modificó su estrategia y aseguró que los Comités Estatales decidirán en que estados se regresará a las alianzas con el PRI, en acuerdos que serán avalados por la dirigencia nacional.

En una circunstancia atípica respecto a otros partidos, algunos exdirigentes nacionales se alejaron de para respaldar otros proyectos.

Manuel Espino y Germán Martínez Cázares apoyaron a Andrés Manuel López Obrador y, recientemente Gustavo Madero Muñoz, actual miembro del Consejo Consultivo del nuevo partido Somos.