PAN responde al PRI y no le cierra la puerta rumbo a elecciones del 2027 en CDMX

Luego de que la diputada local del Partido Revolucionario Institucional de la CDMX, Tania Larios, planteara la construcción de una gran alianza entre su partido y el PAN para el proceso electoral de 2027 , la presidenta de Acción Nacional en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, afirmó que la fuerza blanquiazul no cierra la puerta al diálogo, aunque pidió actuar con reserva.

No estamos negados a las pláticas, pero lo cierto es que tenemos que hacerlo con mucha mesura”, puntualizó.

PAN pide mesura ante posibles alianzas rumbo a 2027

Durante una conferencia en el Congreso local, Gutiérrez subrayó la necesidad de cautela al discutir acuerdos electorales, al recordar que el proceso en la capital acaba de iniciar y aún no hay definiciones concluyentes.

“No tenemos una decisión tomada, en tanto no nos reunamos con el jefe nacional”, expuso.

Respecto al marco normativo interno de Acción Nacional, la dirigente enfatizó su alineación con la cúpula partidista.

“Yo estoy a lo que dice el jefe nacional: se pueden plantear desde lo local opciones —de alianzas— porque tenemos que entender las realidades de cada uno de los estados, pero (…) lo cierto es que Acción Nacional en la Ciudad de México es la oposición: es el partido que ha reunido mayor confianza entre los capitalinos para cambiar la realidad de la ciudad”, aseveró.

Cuestionada sobre si el PAN requiere al PRI para competir en las urnas en 2027, Gutiérrez acotó la naturaleza de los acuerdos políticos.

En este sentido, la dirigente panista mantuvo el planteamiento dentro del terreno de las posibilidades que están sobre la mesa, sin presentar una postura definitiva sobre una alianza. La conversación entre ambas fuerzas políticas permanece abierta, pero sujeta a los tiempos y a las definiciones que correspondan dentro de Acción Nacional.

*mcam