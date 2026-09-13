Sonora: Restituyen derechos a pueblos originarios

Al cumplir cinco años al frente de la administración estatal, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, consolidó una estrategia integral de justicia social orientada a saldar las deudas históricas con los pueblos originarios de la entidad.

A través de los Planes de Justicia, coordinados con la presidenta Claudia Sheinbaum y en seguimiento al modelo iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario ha canalizado una inversión sin precedentes para garantizar infraestructura, tierras, agua y bienestar a las etnias locales.

Bajo la gestión de Durazo, el impacto de estas acciones destaca prioritariamente en la tribu Yaqui, donde se concretó la restitución de más de 45 mil 555 hectáreas mediante un monto superior a los 617 millones de pesos.

En esta misma comunidad, la administración estatal y federal desplegaron cerca de 3 mil millones para infraestructura básica orientada a mujeres y jóvenes, acumulando una bolsa global de 18 mil 356 millones de pesos destinados al desarrollo y la dignidad del pueblo Yaqui.

De esta manera, el esquema de restitución impulsado por el gobernador también transformó las condiciones de vida de la nación Seri-Comca’ac.

Así, estas acciones forman parte de la estrategia integral del gobierno del estado, con el propósito de atender las deudas históricas con los pueblos originarios de la entidad.

En este contexto, los Planes de Justicia se mantienen como parte de las acciones desarrolladas durante la administración de Durazo, en coordinación con el gobierno federal.

*mcam