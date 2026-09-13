UNAM destapa su caja negra de examen 2026; informe técnico de admisión

La UNAM abrió la caja negra de su concurso de selección de ingreso a licenciatura: un documento técnico revela cómo construye, prueba y resguarda su examen de admisión y muestra que para el concurso 2026 utilizó tablas de especificaciones elaboradas en 2011, sometió los reactivos a pruebas piloto con unos 6 mil 400 estudiantes y dejó bajo custodia de Territorium Life las versiones digitales ya ensambladas.

El documento de 40 páginas, titulado Planeación y diseño del examen de ingreso a la licenciatura, elaborado por la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE), y obtenido por Excélsior vía transparencia mediante el folio 410031900191826, permite reconstruir el proceso desde la selección de los reactivos hasta su incorporación en la plataforma en línea, procedimiento que este año derivó en la cancelación del contrato con Territorium Life y en auditorías.

Para construir el examen 2026 se usaron matrices de contenidos de 2011. Aunque la UNAM renovó estas tablas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, precisó que se aplicarán hasta 2027. La prueba mantuvo 120 reactivos de opción múltiple con cuatro opciones.

Los reactivos se integraban en el Sistema Integral de Gestión de Exámenes (SIGE). Tras armar las versiones y sus resúmenes, se entregaban al área de sistemas para montarlos en Territorium Life. Luego de verificar su visualización, se eliminaba el acceso del personal de la CEIDE, quedando las versiones finales bajo custodia de la empresa privada.

Previamente, la UNAM realizó un piloteo presencial en mayo con unos 6 mil 400 alumnos de sexto de bachillerato para medir parámetros de dificultad y discriminación. Además, aunque para los dos primeros fines de semana se elaboraron cuatro versiones maestras, para el último fin de semana la UNAM elaboró 10 distintas, que reconoció no se diseñaron con la misma rigurosidad.

UNAM operó examen con matriz de hace 15 años; cedió custodia digital a Territorium

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió la caja negra de su concurso de selección de ingreso a licenciatura 2026 en el que se revela que utilizó tablas de especificaciones elaboradas en 2011 y dejó bajo custodia de Territorium Life las versiones digitales ya ensambladas de las respuestas de los estudiantes.

El documento de 40 páginas, titulado Planeación y diseño del examen de ingreso a la Licenciatura, elaborado por la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE), y obtenido por Excélsior vía transparencia, mediante la solicitud de información con folio 410031900191826 permite reconstruir el proceso que provocó múltiples afectaciones en la institución.

Alejandro Aguilar

Uno de los principales hallazgos es que para construir el examen de ingreso 2026, la UNAM utilizó tablas de especificaciones elaboradas en 2011, hace 15 años, de acuerdo con el propio documento.

Estas tablas funcionan como la matriz que determina los contenidos que serán evaluados: establecen temas, subtemas, resultados de aprendizaje, niveles cognitivos, peso de cada componente y número de reactivos por asignatura y área de conocimiento.

La Universidad señala que, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, renovó esas tablas para incorporar las modificaciones al currículo de bachillerato; sin embargo, precisa que los nuevos productos serán utilizados en un proceso cuya conclusión se espera para 2027.

Es decir, las tablas renovadas no fueron las utilizadas para construir el examen de este año.

La prueba mantuvo el esquema de 120 reactivos de opción múltiple, con cuatro opciones de respuesta y una correcta, distribuida entre las asignaturas que integran las distintas áreas de conocimiento del examen.

El camino

El documento refiere que los reactivos seleccionados conforme a las tablas de especificaciones y a sus parámetros psicométricos eran integrados en el Sistema Integral de Gestión de Exámenes (SIGE).

La jefa del Departamento de Evaluación de Licenciatura generaba ahí los exámenes completos a partir de los números de reactivos proporcionados por los responsables de cada asignatura.

Reproducir Jóvenes de primer ingreso pisaron por primera vez los pasillos de las facultades de la UNAM.

El procedimiento incluía además la generación de un resumen de cada versión con información de ensamblaje: número consecutivo, identificador del reactivo en SIGE, tema, resultado de aprendizaje y respuesta correcta de cada reactivo.

Después venía el salto a la aplicación digital.

Para los exámenes en línea, el procedimiento establecía que al área de sistemas se le debía proporcionar el registro del examen y su respectivo resumen, con el objetivo de montarlo en la plataforma de Territorium Life y realizar las revisiones y ajustes necesarios.

La propia documentación establece qué ocurría una vez terminado ese proceso: se realizaban pruebas para verificar que los exámenes se visualizaran correctamente en la plataforma y, una vez comprobado el despliegue, se eliminaba el acceso del personal de la CEIDE para que el resguardo de los exámenes ensamblados quedara bajo custodia de Territorium Life.

Así, la empresa privada no sólo operó la plataforma de aplicación: el procedimiento interno de la UNAM contemplaba que las versiones finales ensambladas quedaran bajo su custodia para la aplicación en línea.

El laboratorio

Antes de llegar a esa etapa, los reactivos pasan por un proceso de prueba presencial.

Durante mayo, la UNAM realiza un piloteo en aproximadamente 160 grupos de sexto semestre de bachillerato, con alrededor de 40 estudiantes por grupo.

En total, el ejercicio alcanza a unos 6 mil 400 alumnos. Para ello se imprimen alrededor de 7 mil cuadernillos, distribuidos en 35 pruebas de 30 reactivos, con versiones A y B.

Alejandro Aguilar

La muestra incluye estudiantes de la propia UNAM y de otros subsistemas públicos y escuelas privadas de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El objetivo es medir el comportamiento de los reactivos antes de incorporarlos a las versiones definitivas. Para la selección final, la Universidad establece parámetros de dificultad, discriminación y comportamiento de las opciones de respuesta.

En teoría clásica de los tests, por ejemplo, sólo son elegibles reactivos con una dificultad de entre 0.15 y 0.85, mientras que el índice de discriminación y el punto biserial deben superar 0.20.

La construcción también establece otras reglas: las preguntas deben tener una sola respuesta correcta y no deben utilizar opciones como “todas las anteriores” o “ninguna de las anteriores”, además de evitar formulaciones negativas.

Para mantener la equivalencia entre las versiones, los exámenes finales incorporan entre 20 y 30 por ciento de reactivos ancla, es decir, preguntas provenientes de procesos anteriores que cuentan con información psicométrica y permiten comparar el comportamiento de las distintas versiones.

El documento expone que para los primeros dos fines de semana se elaboraron cuatro versiones maestras y cuatro acomodos de éstas por área de conocimiento.

Para el último fin de semana, en cambio, la UNAM elaboró 10 versiones distintas entre sí, salvo por el porcentaje de reactivos de anclaje. Además, preparó otras ocho versiones para aspirantes reprogramados.

Aunque los reactivos utilizados contaban con información psicométrica, la propia UNAM reconoce que las versiones del último fin de semana “no se diseñaron con la misma rigurosidad que los aplicados en los dos primeros fines de semana”.

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