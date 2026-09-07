Marco Bonilla se perfila como Defensor de la Patria, Familia y Libertad en Chihuahua

Llevar los avances logrados en Chihuahua capital a toda la entidad, preservar el legado de la gobernadora Maru Campos, y evitar la amenaza que representaría el arribo de la izquierda al gobierno, son los objetivos que se ha trazado el actual alcalde Marco Bonilla Mendoza, en su aspiración por, llegado el tiempo electoral, abanderar a su partido en 2027.

En entrevista con Grupo Imagen, el político panista anunció que a más tardar la primera semana de octubre solicitará licencia a su cargo para que el día 10 rinda protesta como Defensor de la Patria, Familia y Libertad en Chihuahua.

“Yo hoy veo una amenaza latente de lo que sucede en Sinaloa, de lo que sucede en Sonora nos pueda pasar en Chihuahua y eso no me lo podría permitir. Yo no me podría permitir que llegue un narco partido, un narco gobierno a gobernar mi estado.

“A ver, yo amo profundamente mi estado: mis abuelos, familia, esposa e hijos son chihuahuenses. Y pues digamos que el ciclo de Marco Bonilla al frente de la alcaldía de Chihuahua está llegando a su fin y tendremos que ir, ahora sí, pensando en solicitar la licencia para separarnos y poder reenfocarnos en el tema de la defensa de nuestro estado con toda garra”, anticipó.

Reveló que durante la reunión del Consejo Político del PAN este domingo, la dirigencia dio luz verde para acordar alianzas en los procesos locales. En este caso particular, podrían ir de nueva cuenta con el PRI.

“Entonces yo creo que hoy más que nunca como Chihuahuense y como chihuahuenses tenemos que defender Chihuahua, defender Chihuahua como se defiende lo sagrado con valentía y con coraje como los bárbaros del norte que somos y pues a eso estamos dispuestos, por supuesto, estamos en vías de la construcción de esta aspiración, esperando también, por supuesto los tiempos electorales”.

Quien fuera el alcalde más votado en la historia de Chihuahua en 2024, con 248 mil 339 votos, ofreció este fin de semana un mensaje con motivo de su “Quinto Informe de Gobierno”, tomando en cuenta sus primeros tres años de gestión y los dos siguientes, tras su reelección, en el que, desde ahora, aseguró dejar buenas cuentas en los distintos rubros de su administración: seguridad, prosperidad, calidad de vida, ciudad funcional y gobierno transparente

“Para nosotros el planteamiento inicial fue que la seguridad se convirtiera en la base de todo lo bueno, desde la seguridad íbamos a construir la prosperidad de la ciudad. Primero, hemos canalizado un récord de inversión histórica, 25 por ciento del total del presupuesto en temas de seguridad pública.

“Y para nosotros, la prosperidad permanente es lo que queríamos construir, e insisto mucho en la prosperidad permanente, porque yo creo que el modelo federal se ha basado en el bienestar temporal, que es te doy el programa, te doy la transferencia. Y si está bien en un tiempo, mientras te dura esa beca o ese apoyo, pero si en algún momento la pierdes o se te quita por cualquier situación, pues vuelves a la pobreza. Nosotros pensamos que lo único que genera prosperidad permanente es el empleo digno y bien pagado, porque ahí depende de ti, de tus capacidades, de tu esfuerzo y eso te genera pues que seas una persona próspera para siempre”, sostuvo.

CHIHUAHUA, INDICADORES

En el tema de la seguridad, el alcalde Marco Bonilla, destacó que la ciudad de Chihuahua concentra, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los mejores indicadores de los últimos 10 años, con una reducción del 26 por ciento en homicidios y de hasta el 60 por ciento en robo de vehículos, robo a comercio y roba a casa habitación.

En economía, Chihuahua crece al 5 por ciento en su PIB cada año cuando el país crece al 1 por ciento en promedio, con inversiones por más de 2 mil 224 millones de dólares, entre 2021 y 2026, con lo cual se generaron ocho de cada 10 empleos en el estado.

Con una bolsa de 38 millones de pesos, durante el primer semestre de 2026 se apoyaron emprendimientos y MiPyMEs.

Chihuahua es la segunda ciudad con mejor calidad de vida del país de acuerdo al IMCO y es uno de los 10 municipios más competitivos del país.

En obra pública, se construyeron tres puentes vehiculares y está en ejecución un puente atirantado curvo que mantiene el equilibrio ecológico del rio Chubiscar, que divide el norte y el sur de la ciudad, con una inversión de 400 millones de pesos. Además de distintas obras viales, para seguir siendo “la ciudad de los 20 minutos” en sus trayectos.

Además, se construyó un Polideportivo con 13 hectáreas de extensión y un Centro de Desarrollo Familiar en la zona oriente.