Rescatan a tucán en Ixtapaluca, Edomex

Un tucán que volaba en colonias de Ixtapaluca, Estado de México, fue asegurado y puesto a resguardo de autoridades para su protección.

El incidente registrado la mañana de este sábado, ocasionó la movilización de personal de la dirección de Desarrollo Territorial Urbano y Medio Ambiente (DTUMA) del municipio, quienes, con todas las precauciones, lograron la captura del ave.

Cuando llegamos a la zona de San Francisco, el tucán estaba en los árboles, con todo el cuidado y tacto para que no se alarmara o se estresara, actuamos y logramos capturarlo (…) ya lo pusimos en una jaula de grandes dimensiones y está comiendo bien, se hará la entrega en breve a las autoridades de la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales”, dijo Carlo Navarro, titular de la DTUMA.

Foto: Especial.

¿Qué pasará con el tucán rescatado en Ixtapaluca?

El funcionario comentó que probablemente el ave, pudo estar enjaulada en un domicilio y se escapó; agregó que estos animales no son mascotas y que en México es ilegal tenerlos a menos que se demuestre su legal procedencia mediante facturas o permisos de la Semarnat, aunque la gran mayoría de los ejemplares comercializados provienen del tráfico ilegal.

De esta manera, el tucán permanecerá bajo resguardo mientras se lleva a cabo la entrega correspondiente a las autoridades ambientales. Por ahora, de acuerdo con lo señalado por el funcionario, el ave está comiendo bien y permanece en condiciones de cuidado, luego de haber sido asegurada en la zona de San Francisco.

El aseguramiento se realizó con las precauciones necesarias para evitar que el ejemplar se alarmara o se estresara durante la captura. Así, el personal de la DTUMA pudo ponerlo a salvo y mantenerlo bajo resguardo.

Finalmente, el funcionario reiteró que los tucanes no son mascotas y que, en México, su tenencia requiere acreditar su procedencia legal mediante las facturas o permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

*mcam