Operativo en planta de Cruz Azul deja 33 detenidos en Tula; descartan víctimas

El operativo ministerial realizado durante la madrugada del jueves en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en el municipio de Tula de Allende, dejó un saldo de 33 personas detenidas, informaron autoridades.

La intervención fue ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en cumplimiento de una orden emitida por un juez de control del Estado de México, con el propósito de restituir el inmueble a la cooperativa.

Aseguran armas de fuego

De acuerdo con información oficial, 31 de los detenidos son investigados por su probable responsabilidad en el delito de desobediencia y resistencia de particulares. Otras dos personas fueron aseguradas por portación de arma de fuego, luego de que presuntamente se les encontraran dos armas calibre .38 durante la diligencia.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, instancia que continuará con las indagatorias correspondientes. Asimismo, se informó que todos fueron inscritos en el Registro Nacional de Detenciones, plataforma pública para consulta ciudadana.

Descartan personas muertas

Las autoridades estatales señalaron que durante el despliegue no se reportaron personas fallecidas ni desaparecidas. Para prevenir incidentes y resguardar a la población civil, la Policía de Hidalgo implementó un operativo en las inmediaciones de la planta, en atención a antecedentes de conflictos relacionados con ese complejo industrial.

Restituyen planta a cooperativa

La planta intervenida pertenece a la Cooperativa Cruz Azul y se ubica en Tula de Allende, donde en años recientes se han registrado disputas internas por el control de las instalaciones.

La planta cementera de Tula es una de las instalaciones estratégicas de la cooperativa, cuya paralización ha impactado la producción y la operación industrial del grupo.

Tras el operativo, Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., declaró en entrevista radiofónica que la planta quedó “bajo nuestra posesión” después de haber estado “secuestrada por más de cinco años”, y aseguró que buscarán reactivar la producción.

