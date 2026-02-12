Carnaval de Cozumel 2026: una experiencia más allá de los desfiles

El Carnaval de Cozumel 2026 es una de las celebraciones más emblemáticas del Caribe mexicano y una de las más esperadas dentro del calendario turístico de la isla. Durante estos días, la isla se transforma en un escenario vibrante de música, color y tradición, atrayendo a miles de visitantes que buscan vivir la fiesta desde una perspectiva cultural, festiva y sensorial.

De acuerdo con la cartelera oficial del Carnaval Cozumel 2026, la celebración se llevará a cabo del 11 al 15 de febrero, con una programación que incluye desfiles, conciertos, coronaciones, concursos de comparsas y espectáculos nocturnos que se desarrollan en el malecón y en otros puntos emblemáticos del centro de la isla.

Carnaval Cozumel 2026 y su impacto turístico en cifras

El alcance del Carnaval va mucho más allá del espectáculo. Datos compartidos por el Estado de Quintana Roo señalan que, durante el Carnaval de Cozumel 2025, la isla recibió más de 120 mil visitantes, además de aproximadamente 160 mil cruceristas durante los días de mayor actividad, consolidando a esta celebración como uno de los principales detonadores turísticos del destino.

En esa misma edición, más de 50 mil personas participaron en los desfiles principales, una cifra que permite dimensionar la magnitud del evento y su relevancia dentro del panorama turístico de Quintana Roo.

Más que Carnaval: qué hacer en Cozumel durante su visita

Asistir al Carnaval también representa una oportunidad para descubrir la esencia de Cozumel más allá de la fiesta. A estas experiencias se suman el arrecife Palancar, uno de los más valorados para el buceo en el Caribe, y la gastronomía local, que convierte cada jornada en un recorrido sensorial distinto.

Carnaval, una de las temporadas más altas para los hoteles de Cozumel, México

Debido al concentrado flujo de visitantes, el Carnaval de Cozumel impacta directamente en la disponibilidad de hospedaje. Durante la edición del 2025 se registraron picos de ocupación hotelera de hasta 100 % en días clave, particularmente en establecimientos de categoría media-alta y alta.

Asimismo, en temporadas festivas comparables, Cozumel ha alcanzado niveles de ocupación superiores al 90 %, lo que confirma que planear con anticipación la estancia en un hotel en Cozumel resulta clave para quienes buscan comodidad, buena ubicación y servicios de calidad durante una de las semanas más concurridas del año.

Una estancia a la altura del Carnaval

