Ejecutan orden judicial en planta de Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo | VIDEO

La planta Cruz Azul de Tula, en el estado de Hidalgo, fue tomada durante la madrugada de este jueves mediante un operativo estatal, en cumplimiento —según informó la autoridad— de una orden judicial emitida por un juez del Estado de México.

Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., declaró en entrevista radiofónica que la planta quedó “bajo nuestra posesión” después de haber estado “secuestrada por más de cinco años”, y aseguró que buscarán reactivar la producción.

Horas después de la intervención, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó en un comunicado la “restitución de la planta cementera en acato a lo ordenado por un juez del Estado de México”.

Enfrentamiento y reporte de desaparecidos

Trabajadores que se encontraban en el interior de la fábrica reportaron un enfrentamiento armado entre cuerpos de seguridad y personas que resguardaban las instalaciones.

De manera preliminar, se informó la muerte de al menos dos trabajadores. Además, familiares denunciaron la desaparición de un número aún no determinado de empleados, señalando falta de información oficial sobre su paradero.

Testimonios recabados por medios de comunicación indican que alrededor de las 4:30 horas arribaron decenas de vehículos de la policía estatal, así como unidades municipales de Atitalaquia y Tlaxcoapan. También se reportó la presencia de vehículos blancos sin identificación visible.

Habitantes de la zona señalaron haber escuchado detonaciones poco después del despliegue. En videos difundidos en redes sociales se observan ráfagas de disparos en el exterior del complejo industrial.

Una mujer identificó ante medios locales la desaparición de su hermano, José Domingo Hernández, de 36 años, quien custodiaba uno de los accesos. Aseguró no haber recibido orientación por parte de autoridades sobre dónde acudir para obtener información.

La toma ocurre en el marco de una disputa legal y administrativa entre grupos de cooperativistas que, desde 2020, mantienen un conflicto por el control de la planta en Hidalgo.

Esta es la quinta ocasión en que la planta registra hechos violentos derivados de esta confrontación interna. El antecedente más grave ocurrió el 27 de abril de 2023, cuando el Gobierno estatal confirmó la muerte de ocho personas durante un enfrentamiento relacionado con el intento de toma de las instalaciones.

Magdiel Cardeña Cortés, abogado asesor de cooperativistas en la planta, declaró al diario español El País que el operativo fue ejecutado “de manera muy violenta” y cuestionó la legalidad del despliegue, señalando que participaron corporaciones federales, estatales y municipales.

Implicaciones operativas

La Fiscalía de Hidalgo sostuvo que la restitución se realizó conforme a mandato judicial. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado públicamente el alcance del resolutivo ni las medidas adoptadas para salvaguardar la integridad de los trabajadores.

La planta cementera de Tula es una de las instalaciones estratégicas de la cooperativa, cuya paralización ha impactado la producción y la operación industrial del grupo.

Mientras tanto, familiares de trabajadores reportados como desaparecidos en Tula exigen claridad sobre el número exacto de personas no localizadas y mecanismos oficiales de búsqueda.

Las autoridades no han emitido aún un balance final sobre víctimas, detenidos o personas localizadas.

