U.S. Polo Assn. presenta su tienda insignia experiencial USPA Shop en el USPA National Polo Center

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), anuncia la reapertura de su tienda insignia experiencial USPA Shop en el USPA National Polo Center (NPC), en Wellington, Florida. La marca presenta un destino comercial reinventado que refleja su profunda conexión con el deporte del polo y su posicionamiento global contemporáneo.

La USPA Shop en el NPC pone ahora un fuerte énfasis en la experiencia del visitante. Tanto en el interior como en el exterior, el espacio se complementa con una estética cuidada, activaciones inmersivas, sonido ambiental seleccionado, un aroma distintivo y una selección de primer nivel de prendas y accesorios procedentes de los centros de diseño de la marca en Nueva York, Londres, Florencia y Estambul. El rediseño del establecimiento combina herencia, deporte y estilo contemporáneo, incorporando elementos icónicos de U.S. Polo Assn. como la franja roja, blanca y azul, el logotipo de los Double Horsemen y las imágenes de campañas globales protagonizadas por embajadores de la marca.

En el centro de la tienda cuelga el icónico Halo, una pantalla digital de 360 grados que da vida al contenido deportivo de primer nivel de la temporada de polo de alto hándicap en Florida, trasladando la emoción del campo al entorno comercial. Como novedad esta temporada, la tienda incorpora un mural selfie de U.S. Polo Assn., un punto focal para los visitantes con pelotas de polo, mazos y elementos auténticos de los días de partido que invitan a los aficionados a capturar y compartir el espíritu del deporte.

"La USPA Shop en el NPC es una poderosa extensión de la marca U.S. Polo Assn. en el corazón del polo estadounidense", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca multimillonaria U.S. Polo Assn. "Esta tienda insignia reinventada refuerza nuestra presencia en el USPA National Polo Center y eleva el nivel de interacción de los aficionados tanto con el juego como con la marca a través de una experiencia comercial distintiva y de alto nivel".

Durante toda la temporada invernal de polo, la USPA Shop en el NPC organizará una serie de activaciones comerciales inmersivas para los asistentes a los eventos, incluidas colaboraciones con artistas, personalización de productos y experiencias interactivas diseñadas para conectar con los aficionados más allá del campo. Los visitantes también podrán disfrutar cada domingo de una cata de vinos gratuita, que actualmente incluye el Rosé de edición limitada de U.S. Polo Assn., un vino inspirado en el deporte y elaborado a partir de viñedos situados en campos de polo de Virginia.

La USPA Shop en el NPC ofrece estilos exclusivos y de edición limitada disponibles tanto en tienda como en línea, seleccionados de la Global Collection, The Polo Club Collection y la USPA Pro Collection, con propuestas pensadas para todo tipo de aficionados del NPC. También se pueden adquirir colecciones específicas de eventos como el histórico U.S. Open Polo Championship, la Snow Polo World Cup St. Moritz y The Palm Beaches Marathon.

"La mejora de la tienda insignia USPA Shop en el NPC nos ha permitido perfeccionar los puntos de contacto clave que más importan en un día de partido, desde la narrativa y la interacción con los visitantes hasta los productos exclusivos y los acabados contemporáneos", señaló Brian Kaminer, vicepresidente sénior de Desarrollo Global de Producto Retail en USPA Global. "La tienda refleja quiénes somos hoy como marca, combinando tejidos prémium, producción responsable y estilos exclusivos en pequeñas series que dan vida a U.S. Polo Assn. en el USPA National Polo Center".

Además de los domingos durante la temporada invernal de polo, de 13:00 a 18:00 horas, la USPA Shop en el NPC abre los viernes de 12:00 a 15:00 horas, invitando a visitantes y socios del club a llevarse un recuerdo del deporte del polo. El USPA National Polo Center se encuentra en 3667 120th Ave. S, Wellington, Florida, 33414.