Vecinos encuentran hieleras con restos humanos en Coatzacoalcos, Veracruz

Dos hieleras que contenían restos humanos fueron localizadas este jueves en diferentes puntos de Coatzacoalcos, Veracruz, lo que generó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad y personal ministerial.

El primer hallazgo ocurrió por la mañana en Villa Allende, sobre la calle Jesús García, entre Madero y Díaz Mirón, frente a un campo de futbol.

Vecinos detectaron una hielera de unicel colocada junto a una palmera y alertaron a las autoridades mediante el 911. De manera extraoficial, se reportó que en su interior había una cabeza humana, acompañada de un mensaje atribuido a un grupo delictivo.

Horas más tarde, una segunda hielera fue encontrada en la colonia El Tesoro, también en la zona poniente de la ciudad.

Hielera con restos humanos localizada frente a un campo de futbol Foto: Especial

El objeto presentaba características similares al del primer caso, por lo que nuevamente se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública, Marina, Ejército y la Fiscalía General del Estado.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los restos y los trasladó al Servicio Médico Forense para su identificación.

Este hecho ocurrió un día después de que autoridades efectuaran la reunión de la Mesa de Seguridad en este municipio. Las autoridades mantienen operativos en ambos sectores mientras continúan las investigaciones.

En Veracruz, buscan más fosas clandestinas

Dís atrás, el hallazgo de fosas clandestinas con restos humanos en la comunidad El Cocuital, de Jáltipan, durante la primera semana de febrero, reactivó las alertas de violencia en el sur de Veracruz, una zona donde grupos delictivos mantienen una disputa abierta por el control del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El descubrimiento, realizado en un paraje de difícil acceso, detonó un despliegue de peritos y fuerzas estatales ante la posibilidad de que existan más puntos de inhumación clandestina en la zona rural.

En este mismo contexto de inseguridad, la noche del martes en Coatzacoalcos un ataque armado en el establecimiento Los Chonchitos, que se ubica en la colonia Antonio Luna, dejó un saldo de una persona muerta y dos heridas, presuntamente tanto el fallecido como las demás víctimas son estudiantes del Instituto Tecnológico.

La magnitud de lo que sucede en la región obligó al gobierno de Rocío Nahle a trasladar la Mesa de Seguridad a Coatzacoalcos, donde reconoció que “el sur de Veracruz requiere atención prioritaria en seguridad”, a más de un año de haber asumido el cargo.

Por otra parte, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, confirmó ante los medios de comunicación el hallazgo de las fosas clandestinas y dijo que “son más de cinco” los cuerpos encontrados. También reconoció que hay presión de los colectivos de búsqueda que actualmente vigilan los trabajos en torno a este hallazgo y exigen que se acelere la identificación de restos humanos.

El martes, las autoridades locales reportaron que iban siete cuerpos localizados tan sólo en el punto conocido como Cocuital, pero hay otro predio en la comunidad Emiliano Zapata, donde también encontraron lo que denominan "puntos positivos".

jcp