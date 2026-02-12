Detienen a joven de 19 años por tocamientos a mujer en un centro comercial

Un joven de 19 años fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en Nuevo León, luego de que presuntamente realizara tocamientos indebidos a una mujer al exterior de un centro comercial ubicado al norponiente de la ciudad.

La detención de César Adrián G. se registró alrededor de las 16:30 horas en el cruce de la avenida Lincoln y Jesús María Candia, en la colonia San Jorge, cuando elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, una mujer solicitó el apoyo de los uniformados tras señalar que, mientras caminaba por el estacionamiento del centro comercial, un hombre pasó a su lado y le tocó los glúteos en contra de su voluntad. Tras lo ocurrido, la afectada pidió apoyo al personal de seguridad del establecimiento.

El encargado de seguridad del negocio se acercó a los oficiales y les entregó al presunto responsable, quien fue señalado directamente por la víctima. Ante la acusación, los policías procedieron con su detención.

En el lugar trascendió que podría existir otra víctima que también habría sido objeto de acoso por parte del mismo individuo; sin embargo, decidió retirarse sin presentar cargos.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Detienen a exhibicionista en gimnasio

En diciembre pasado, un hombre fue arrestado por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser señalado por presuntamente exhibir sus partes íntimas a una mujer mientras ambos se encontraban al interior de un gimnasio ubicado al sur de la ciudad.

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Covarrubias y Revolución, en la colonia Ladrillera, donde se localiza el gimnasio en el que ocurrieron los hechos.

El señalado fue identificado como Eduardo “N”, de 44 años de edad, quien quedó bajo custodia de las autoridades municipales tras el reporte realizado por la víctima.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación policiaca, los oficiales realizaban labores de patrullaje preventivo en la zona cuando fueron alertados sobre una situación de acoso al interior del inmueble.

En el lugar, una mujer de 37 años solicitó auxilio, manifestando que un hombre la había incomodado de manera intencional mientras ella realizaba su rutina de ejercicio.

Al entrevistarse con la afectada, esta relató que el individuo se encontraba dentro del gimnasio y que, de forma repentina, le mostró sus partes íntimas sin su consentimiento.

Señaló que, tras el incidente, intentó retirarse del área para evitar confrontaciones; sin embargo, el sujeto continuó siguiéndola y manteniendo una actitud intimidante, lo que la llevó a pedir apoyo de manera inmediata.

Con base en el señalamiento directo de la mujer y al confirmar que el presunto responsable aún permanecía en el establecimiento, los oficiales procedieron a ubicarlo y asegurarlo.

Posteriormente, le informaron el motivo de su detención y lo trasladaron a las instalaciones de la Policía de Monterrey para continuar con el proceso correspondiente.

La autoridad municipal informó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de ultrajes a la moral, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

La Policía de Monterrey exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de acoso o conducta inapropiada, especialmente en lugares de uso común como gimnasios, parques o centros comerciales, a fin de evitar que este tipo de situaciones queden impunes.

Las autoridades instruyeron que, en caso de que una persona exhiba públicamente sus partes íntimas, lo que debe hacer es protegerse, buscar un lugar seguro y reportar el incidente inmediatamente a la policía, ya que este acto constituye un delito o una falta administrativa, dependiendo de la legislación local y si hay menores involucrados.

jcp