Suspenden clases en 5 municipios de Veracruz por carnaval; conoce cuándo y dónde

La Secretaría de Educación de Veracruz confirmó la suspensión de clases el lunes 16 y martes 17 de febrero en cinco municipios, con motivo del Carnaval de Veracruz 2026.

La dependencia estatal informó que la medida aplica en los municipios de Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa, conforme a una circular emitida por la Oficialía Mayor.

Suspensión aplica solo en cinco municipios

De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión de actividades escolares será únicamente para los centros de trabajo ubicados en los municipios señalados.

En el resto del estado, las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera normal, conforme al calendario del ciclo escolar 2025-2026.

La disposición forma parte de las autorizaciones que tradicionalmente se otorgan en el marco de esta festividad, considerada una de las más importantes en la entidad.

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es una celebración anual que se realiza previo a la Cuaresma y que concentra desfiles, conciertos masivos, comparsas y eventos culturales.

Las actividades centrales se desarrollan en el puerto de Veracruz y Boca del Río, aunque su impacto alcanza a municipios cercanos por la afluencia turística y la movilidad regional.

Entre los eventos principales se encuentran la quema del mal humor, la coronación de la reina y el rey del carnaval, así como los desfiles de carros alegóricos sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho.

Autoridades estatales y municipales coordinan operativos de seguridad y logística para garantizar el desarrollo de las actividades.

Impacto turístico y operativo

Cada edición del Carnaval atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales, lo que genera un incremento en la ocupación hotelera, la movilidad y la actividad comercial en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río.

La suspensión de clases facilita la movilidad y participación de la población en los eventos programados, además de atender las condiciones de tránsito que se generan por los cierres viales durante los desfiles y conciertos.

Las autoridades educativas reiteraron que la medida es temporal y específica para los municipios mencionados, por lo que no implica modificaciones al calendario escolar estatal en su conjunto.

