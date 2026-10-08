Harfuch rechaza pensar en 2030: “Es una falta de respeto para las víctimas”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó distraerse con las elecciones presidenciales de 2030 y aseguró que su prioridad es cumplir con la encomienda de pacificar al país, luego de que el senador Manuel Velasco lo calificara como “El Pedro Infante de la política” y lo perfilara como un posible aspirante presidencial.

Por supuesto, siempre se agradece un buen comentario del senador, sin embargo, lo digo con toda transparencia, la tarea que y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de seguridad, no permite una agenda paralela”, recalcó.

En conferencia de prensa, después de comparecer ante integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el funcionario agradeció el gesto del coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, pero insistió en que su responsabilidad al frente de la estrategia de seguridad exige dedicación absoluta.

Sostuvo que pensar en un cargo político para 2030 representa “una falta de respeto para las víctimas y para las fuerzas de seguridad que están trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional”, cuando todavía enfrenta el reto de reducir la violencia en el país, advirtió.

“Es una falta de respeto estar pensando en otras cosas que no sea lo que es mi trabajo, lo que la presidenta me instruyó”, remarcó.

El pasado 6 de octubre, tras la comparecencia del secretario ante el Senado de la República, Manuel Velasco destacó el carisma y aceptación social del secretario y lo comparó con Pedro Infante, uno de los máximos íconos de la Época de Oro del cine mexicano.

Velasco dijo que, de mantener esos niveles de aprobación, García Harfuch podría convertirse en un proyecto competitivo rumbo a la sucesión presidencial de 2030.