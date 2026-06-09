Oficial: habrá suspensión de clases este jueves en Veracruz

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) anunció la suspensión total de clases este jueves 11 de junio en todos los niveles educativos del estado, tanto en escuelas públicas como privadas. La medida, difundida mediante un comunicado oficial, implica la interrupción simultánea de actividades en 25 mil 082 planteles, uno de los sistemas educativos más extensos del país.

La dependencia estatal no detalló lineamientos académicos, criterios pedagógicos ni mecanismos de recuperación para el día perdido. Tampoco informó si la suspensión se acompañará de orientaciones para docentes o directivos, más allá de la instrucción administrativa de detener actividades.

La SEV precisó que las clases se reanudarán el viernes 12 de junio, conforme al calendario escolar vigente. Sin embargo, la decisión deja la interrogante sobre la consistencia de la planeación educativa, pues no hace mención de la recuperación de esta suspensión.

La suspensión de un día lectivo implica ajustes logísticos para madres, padres y tutores, así como para docentes que deberán reorganizar contenidos y evaluaciones en curso.