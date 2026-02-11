Oaxaca reporta 10 casos de sarampión en lo que va de 2026

En tres de las seis jurisdicciones sanitarias de Oaxaca, como la Costa, Mixteca y Valles Centrales, se han registrado casos de sarampión en personas de los siete meses a los 27 años de edad.

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron un nuevo caso de la enfermedad viral, radicado en la ciudad capital, que se suma a los nueve confirmados este año; los cuales fueron atendidos por las unidades médicas públicas sin presentar complicaciones.

Al referirse a este padecimiento, provocado por un virus que se trasmite fácilmente al toser o estornudar, la dependencia precisó que seis enfermos tuvieron recuperación sin complicaciones y cuatro se encuentran estables, en proceso de recuperación.

Las acciones de vacunación y prevención contra el sarampión continúan en la entidad, como parte de la estrategia permanente para proteger la salud de la población.

Aseguró que se cuenta con abasto suficiente de biológicos en las unidades médicas y hospitalarias, donde la vacunación se brinda de manera gratuita y segura.

Durante estas jornadas, se reforzó la orientación sobre medidas preventivas, se distribuyeron cartillas de vacunación y se instalaron puestos fijos para la aplicación de dosis a niñas y niños de 6 meses a 9 años de edad, así como a personas de 10 a 49 años que no contaban con esquema.

Oaxaca cuenta con abasto suficiente de vacunas Foto: Especial

PRIMER CASO DE SARAMPIÓN EN EL PAÍS ENTRÓ POR OAXACA

El 17 de febrero de 2025, los servicios de salud del estado confirmaron un primer caso importado de sarampión en Oaxaca y en el país; una paciente de nacionalidad estadounidense, de 5 años y 8 meses de edad, sin antecedente de aplicación de vacunas.

La niña había viajado a países como Laos, Vietnam, Japón y Estados Unidos, al no mejorar su estado de salud, fue internada el 12 de febrero en un hospital privado y, al día siguiente, se notificó a los SSO al presentar síntomas compatibles con sarampión: erupción cutánea (ronchas rojizas), fiebre, tos, conjuntivitis, coriza (inflamación de la mucosa nasal) y fotofobia.

