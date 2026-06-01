Kenia López destaca respaldo a Maru Campos tras acto masivo en Chihuahua

El fin de semana político estuvo marcado por una contundente muestra de unidad de la oposición en Chihuahua. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, destacó el mitin del sábado como un freno a la persecución política y un refrendo total a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, López Rabadán aseguró que el evento congregó a cerca de 14 mil personas de manera orgánica, marcando un claro contraste con las movilizaciones del oficialismo, sobre todo con la realizada el domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución para su rendición de cuentas a dos años de su triunfo electoral. La legisladora enfatizó el respaldo absoluto de los asistentes hacia la mandataria estatal frente a las embestidas de la Federación:

“Fue un evento altamente emotivo, con una carga importante de respaldo, de acompañamiento, pero sobre todo de dejar claro que evidentemente hoy en este país hay dos posiciones. O quieres acompañar a Maru Campos, quieres estar del lado de la ley, de la verdad, quieres acompañar a las autoridades, a los servidores públicos que están haciendo su trabajo, o, por el otro lado, pues quieres defender aquello que verdaderamente es lastimoso; es, digamos, un reclamo público nacional la inseguridad que se está viviendo (...) Hay dos visiones de país, hay dos lados claramente identificables. Me parece que es extraordinario saber que millones de mexicanos quieren estar del lado correcto de la historia”.

La presidenta de la Cámara de Diputados defendió la gestión de la gobernadora, al afirmar que desde el gobierno federal se ha utilizado el aparato del Estado para intentar equiparar la situación de Chihuahua con las crisis de seguridad de otras entidades:

“No puedes comparar a una gobernadora que hizo todo lo que estaba en sus manos para proteger a las familias en Chihuahua con diez mencionados por estar vinculados con el crimen organizado. No es posible compararlos”.

El dato político más relevante fue el reencuentro de figuras históricas del panismo que llevaban casi dos décadas distanciadas, como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, además de los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez. Para la diputada, esta coincidencia refleja una fortaleza innegable:

“Sin lugar a dudas es una gran fotografía que refleja que, por encima de cualquier visión, digamos, histórica o argumentativa en algún momento, hoy hay un PAN unido, un PAN fuerte, un PAN que se levanta diciendo: no tenemos miedo”.

Finalmente, López Rabadán aseguró que la movilización del fin de semana demuestra la vigencia y vitalidad de la oposición:

“...demuestra que hay un México vivo, que hay una oposición fuerte, que hay un Partido Acción Nacional fuerte, pero sobre todo que hay una ciudadanía que reclama la pluralidad”, concluyó.