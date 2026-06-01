En tres operativos distintos caen generadores de violencia en Nuevo León

En diferentes operativos ejecutados en los municipios de Monterrey, Salinas Victoria y Salinas Victoria, elementos de Fuerza Civil detuvieron a tres presuntos generadores de violencia en Nuevo León.

El primer caso se registró en el municipio de Monterrey y el arresto se derivó de un operativo montado en la colonia Bernardo Reyes donde ya se había georreferenciado al sospechoso.

En el cruce de las calles Golfo Pérsico y Mar Caribe, visualizaron a un hombre con las facciones y vestimenta reportadas para su localización. El hombre fue identificado como Miguel “N”, de 50 años, a quien le decomisaron más de 100 envoltorios de narcóticos, dinero en efectivo y dispositivos móviles.

Al ahora investigado se le atribuyen actividades delincuenciales como generador de violencia y su pertenencia a un grupo del crimen organizado”, precisó la autoridad.

En el municipio de Salinas Victoria, los agentes estatales realizaron la detención de Saúl “N”, de 27 años. La captura se realizó en la colonia San Isidro donde ya habían georreferenciado al sospechoso que fue detenido en el cruce de la avenida Paseo San Pedro y calle Malva.

En los tres casos se presume que los hombres forman parte de un grupo delictivo con presencia nacional cuyas operaciones se concentran en el norte del estado. Cortesía

Al detenido se le aseguraron diversas dosis de narcóticos, dinero en efectivo y dispositivos móviles. Las autoridades también presumen que forma parte de un grupo donde opera como generador de violencia.

El tercer operativo se ejecutó en el ayuntamiento de Salinas Victoria. El arresto se derivó de un operativo estratégico en la colonia Valle del Mirador, donde ya lo habían detectado merodeando por la zona.

En el cruce de Palma y Paseo de San Pedro localizaron a un varón con las características que coincidían con su descripción. El detenido fue identificado como Francsico “N”, de 28 años.

Al sujeto se le decomisaron 3 cargadores y dispositivos móviles. En este caso también se presume que el hombre forma parte de un grupo delictivo con presencia nacional cuyas operaciones se concentran en el norte del estado.

En todos los casos, los tres quedaron detenidos y a disposición del Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes.