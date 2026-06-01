Ramírez Cuéllar respalda mensaje de Sheinbaum y defensa de la soberanía

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, manifestó su total respaldo al mensaje emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum en su informe de rendición de cuentas. Frente a las presiones externas y al llamado a defender la soberanía que expresó la mandataria federal, aseguró que la relación comercial y la justicia en el país marchan por el camino correcto.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, Ramírez Cuéllar calificó la postura de la mandataria federal ante las tensiones internacionales como una muestra de firmeza y diplomacia, y descartó que los desencuentros con ciertos sectores afecten las inversiones o el desarrollo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Yo creo que fue un discurso, un mensaje muy respetuoso, muy responsable de mantener la cooperación y la relación con los Estados Unidos (...) ha sido muy responsable, una actitud muy congruente, de mucha colaboración la que expresa nuestra presidenta de la República", afirmó el legislador.

Respecto al futuro del acuerdo comercial, el diputado transmitió certidumbre al señalar que los tiempos de la negociación se están cumpliendo rigurosamente y previó un desenlace positivo para el próximo mes de julio:

"Estamos terminando en estos días, ayer, la primera fase de las negociaciones sobre el tratado comercial, y la idea es ir a fondo, cumplir con la fecha del primero de julio. Todos los calendarios y los procesos se han cumplido al pie de la letra (...) todo apunta a que ratificaremos el tratado comercial y esto generará mayor certidumbre".

Al abordar la agenda de justicia y combate a la corrupción, particularmente tras los cuestionamientos sobre los recientes casos e investigaciones en el estado de Sinaloa contra diez funcionarios y exfuncionarios con presuntos nexos con el narcotráfico, el vicecoordinador parlamentario enfatizó que el sello de esta administración será la cero tolerancia, sin importar de quién se trate.

"La exigencia nacional es acompañar a la presidenta para luchar con mayor fuerza contra la impunidad en el país (...) Aquí el principio, el que la hizo la paga, ese es un principio fundamental que tenemos que darle fuerza, darle realce. Cualquiera que haya hecho algo ilegal, algo criminal, la tiene que pagar. Sobre ese principio me parece a mí que se está moviendo y está siendo ratificado por la presidenta de la República. Ella no encubre absolutamente a nadie", aseveró.

Finalmente, al ser cuestionado de manera directa sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) está realizando las indagatorias sobre este caso con la seriedad debida, Ramírez Cuéllar refrendó su voto de confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia: "Así lo ha manifestado y yo creo plenamente en Ernestina".