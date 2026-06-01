Red de falsificadores "El Caballito" logró lavar más de 12 mil millones de pesos

La red de falsificadores de facturas para el posible lavado de recursos y evasión fiscal, identificada como “El Caballito”, posiblemente superó los 12 mil millones de pesos de ganancias con estas actividades, informó este lunes Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia, el funcionario detalló que, de acuerdo con las investigaciones del organismo autónomo, este grupo venía operando desde hace, por lo menos, tres años, cuando se comenzaron a detectar sus actividades.

En estos trabajos hubo intercambio de información entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“De acuerdo con las estimaciones por la SHCP, el monto de las facturas generadas por la red del caballito ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizada para el ejercicio fiscal 2016 para el estado de Tlaxcala”, expuso Lara López.

De acuerdo con las estimaciones por la SHCP, el monto de las facturas generadas por la red del caballito ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizada para el ejercicio fiscal 2016 para el estado de Tlaxcala”, expuso Lara López.

Como parte de estas investigaciones, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán, en las que se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, entre ellas las de los presuntos líderes identificados como Maikol “N” y Salvador “N”.

Es necesario resaltar que, una vez concluida la totalidad de las diligencias de cateo, se aseguraron 21 domicilios, 14 vehículos, entre ellos dos motocicletas, un total de 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, ⁠⁠370 soles, seis mil 120 euros y mil⁠ 050 coronas danesas”, detalló el fiscal Lara López.

Se estableció que la agrupación delictiva posiblemente operó con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas, al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.