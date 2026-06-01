IMSS exhorta a la población a donar sangre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invitó a la población a donar sangre en el módulo itinerante ubicado en sus oficinas centrales de avenida Paseo de la Reforma número 476, en la colonia Juárez de la Ciudad de México.

Las donaciones se pueden realizar del 3 al 5 de junio, en un horario de 8:00 a 12:00 horas.

Francisco Simbrón Juárez, jefe de área de Bancos de Sangre y Laboratorios Clínicos del instituto, indicó que la meta es captar 50 o más bolsas de sangre por día.

Destacó que esta jornada se lleva a cabo en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, para fomentar la donación altruista y contar con una reserva suficiente de sangre ante la llegada de millones de personas que asistirán a partidos de futbol.

“Muchas personas van a visitar nuestro país, a llenar los estadios y existe el riesgo de que se presente un evento catastrófico.

Entonces nosotros, como bancos de sangre, nos preparamos una semana previa al inicio de esta justa mundialista para abastecernos de sangre y tenerla lista en caso de que así se requiera”, enfatizó.

El funcionario agregó que el Seguro Social trabaja de forma coordinada con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para organizar campañas de donación altruista, a fin de contar con abasto suficiente.

LOS REQUISITOS

Para donar sangre se requiere:

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más de 50 kilos.

Evitar consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación.

Cuatro horas previas a la donación se deben ingerir jugos, frutas (excepto plátano, mamey y aguacate), té, café y agua.

No exceder más de ocho horas de ayuno en caso de no haber ingerido alimentos.

No haber padecido gripe, tos, covid-19, diarrea o infección dental en los últimos 14 días.

No haber tomado medicamentos en los últimos cinco días ni haber estado en tratamiento de endodoncia o acupuntura.

No haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos cuatro meses.

No haber sido operado en los últimos seis meses.

Para más información sobre la donación altruista, se puede ubicar el Banco de Sangre del IMSS más cercano a través de la página www.imss.gob.mx/bancodesangre o llamar al número 800 623 2323.