Sin justificación ni derecho a examen de control: denuncian anulación arbitraria de sus pruebas

Sobre Avenida del Aspirante, José Daniel sostenía una hoja que resume años de preparación para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En ella aparecen los resultados de los exámenes y simuladores con los que se preparó para el concurso de licenciatura. Barra tras barra, el documento muestra el camino que, esperaba, lo acercaría a un lugar en la Universidad.

Este año, sin embargo, esa historia quedó reducida a una sola letra.

Cuando consultó los resultados del Concurso de Selección 2026, el sistema no le mostró un puntaje, un lugar asignado o un resultado de rechazo. En la pantalla apareció únicamente una “C”: examen cancelado.

Durante la aplicación nunca recibió una alerta ni una suspensión. Terminó la prueba, envió sus respuestas y esperó los resultados. Días después descubrió que su evaluación había sido cancelada.

José forma parte de un grupo de aspirantes que quedó fuera de la ruta que la UNAM abrió para verificar los resultados del examen de admisión. Sus resultados fueron cancelados, pero no fueron convocados al examen de control presencial que la Universidad aplicará a alrededor de 58 mil jóvenes tras las irregularidades detectadas en la evaluación en línea.

Junto con Ana Karen, de 19 años, llegó este lunes a Ciudad Universitaria para buscar una respuesta.

Ambos habían completado la prueba sin contratiempos. No recibieron advertencias durante la aplicación ni una notificación previa de que su evaluación sería anulada. La única señal apareció al momento de consultar los resultados: una “C”.

“No nos negamos a hacer un examen presencial. Lo que queremos es saber por qué nos cancelaron el examen y por qué ni siquiera nos dieron la oportunidad de volver a presentarlo”, planteó Ana Karen.

La ruta que la Universidad les marcó fue ingresar al apartado de ayuda para aspirantes, capturar sus datos, generar un folio y esperar una cita programada a partir del 10 de agosto.

De acuerdo con la información disponible al generar esa cita, el encuentro tendrá como objetivo informarles el motivo de la cancelación de su examen.

Para José, esperar hasta agosto significa prolongar la incertidumbre, por lo que decidió buscar una respuesta en el Local de Registro de Aspirantes. Ahí, la indicación fue esperar la fecha de la cita generada en el sistema.

José llegó con los registros de sus intentos anteriores. En sus documentos aparecen puntajes que pasaron de 82 a 95, 105 y hasta 113 aciertos, después de años de preparación para lograr un lugar en la UNAM.

Ahora, junto con otros aspirantes, analiza sumarse al amparo colectivo que se prepara para impugnar las cancelaciones y pedir que su situación sea revisada.

Mientras miles de jóvenes volverán a presentar un examen de control, José y Ana Karen siguen esperando algo más elemental: saber por qué quedaron fuera. Hasta ahora, toda la explicación que han recibido cabe en una sola letra: “C”.