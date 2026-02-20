Nébula, artista therian: “Soy humano y mi espíritu es dragón”

El término therian comenzó a circular con fuerza en redes sociales tras una ola de videos virales en América Latina. En medio del debate, Nébula, artista de 26 años, explica cómo vive esta identidad espiritual.

Soy humano y mi espíritu es dragón”, dice.

No habla de biología ni de transformación física. Habla de una identificación espiritual que forma parte de su vida cotidiana, su proceso creativo y su manera de relacionarse con el mundo.

Nebula es una artista que se identifica como therian dragón. Laura Toribio

¿Qué es un therian?

El therianismo es una forma de identificación espiritual o psicológica con un animal o ser no humano. Quienes se asumen como therian no sostienen que su cuerpo sea distinto, sino que su identidad interior o espiritual se vincula con otro ser.

En redes sociales, el término ha sido objeto de memes, burlas y también de curiosidad. En países como Argentina, la conversación digital amplificó el fenómeno, generando preguntas sobre sus implicaciones culturales y psicológicas.

Nébula asegura que durante mucho tiempo no se identificó con esa palabra.

Jamás me había considerado therian. Fue después de toda la exposición en redes cuando empecé a investigar y entendí que mis prácticas y mi forma de identificarme encajan ahí”.

Aclara que no confunde espíritu con cuerpo.

Yo tengo un cuerpo humano. Ese es el vehículo. Pero mi espíritu es draconiano”.

Nebula es una artista que se identifica como therian dragón. Laura Toribio

Dragón y elfo desde la infancia

Nébula estudió sociología y vive de su trabajo creativo. Diseña ropa y juguetes, realiza performance, crea contenido digital y vende los domingos en el tianguis de La Lagunilla y algunos sábados en El Chopo.

Describe su vida como la de cualquier adulto que trabaja y paga cuentas. La diferencia, afirma, es que decidió no ocultar aquello con lo que se identifica.

La conexión con el dragón y los elfos, cuenta, comenzó en la infancia, aunque no pudo explorarla por el entorno religioso en el que creció. Fue en la adultez cuando retomó esa búsqueda.

Conecté con su energía y su espíritu. Ellos me hicieron saber que en otra línea temporal fui uno de ellos. A partir de ahí, en meditaciones y sueños, conecté con mi dragona”.

Nebula es una artista que se identifica como therian dragón. Laura Toribio

La describe como un dragón serpiente azul con rojo que habita en las profundidades del mar, es de agua, pero también vuela. La pintó en un lienzo y la colocó en su altar. Más tarde incorporó máscaras de dragón a sus performances, incluyendo un ritual de iniciación frente al público.

Conectar con mi dragona es conectar con mi ser más ancestro y profundo. El más sabio. Mi yo más auténtico”, narra.

Vida cotidiana de un therian

En su vida diaria no utiliza máscaras de manera permanente. Las reserva para actos rituales o escénicos. En lo cotidiano suele portar orejas de elfo.

No es para actuar. Es para habitar mi realidad de una forma más bella para mí. Es un abrazo al corazón. Una forma de liberarme del deber ser. Soy extravagante, excéntrico, maximalista. Ser un elfo dragón payaso es un apapacho constante”.

Nebula es una artista que se identifica como therian dragón. Laura Toribio

Lleva más de tres años en terapia psicológica. No se considera víctima ni busca validación externa. Como creador de contenido, dice estar habituado a la crítica.

Si me dicen raro o ridículo, lo tomo como cumplido. El verdadero arte incomoda. Criticar a alguien vulnerable es más fácil que cuestionar lo podrido del mundo”, señala.

Visibilidad, paso para la comunidad therian

Hasta ahora no se asume como parte de una comunidad consolidada.

“Siento que aún no he podido conectar con otros seres therian, pero me encantaría”.

La exposición reciente del fenómeno le hace pensar que podrían surgir más espacios de encuentro.

Para Nébula, el therianismo no implica rechazar la humanidad, sino explorar una dimensión interior.

“De ese interior sale el ser totémico que te ayuda a transitar la herida y el trauma. No le hacemos daño a nadie por ser quienes somos. Ser raro nos hizo libres, porque dejamos de buscar aprobación”

La conversación en redes continúa creciendo. Entre curiosidad, debate y cuestionamientos, historias como la de Nébula muestran cómo algunas personas viven esta identificación desde el arte y la espiritualidad, en un contexto digital que amplifica tanto la visibilidad como la crítica.

RLO