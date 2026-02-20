Therians: Los riesgos de la vida como cuadrúpedo

La viralización de los denominados therian ha traído también dudas, suposiciones y aseveraciones sin pruebas sobre los riesgos y daños físicos de la posición y desplazamiento cuadrúpedo.

En TikTok y X, principalmente, circula un video de la cuenta @sorprenmente_ que advierte sobre las consecuencias físicas de comportarse como cuadrúpedo durante un día completo.

¿DE QUÉ DAÑOS SE HABLA?

Daño severo en las muñecas, lesiones en hombros y clavículas, compresión de vértebras lumbares y afectación de nervios, problemas respiratorios y hasta fracturas expuestas en las extremidades menciona dicho video compartido por varios medios, pese a no tener respaldo médico ni fuentes académicas.

Aunque no hay estudios específicos sobre los daños físicos de ser therian, este comportamiento ha estado muy asociado con el quadrobic, una forma de ejercitarse que ha sido analizado por entrenadores deportivos, ortopedistas y especialistas en medicina deportiva desde hace unos años.

UN EJERCICIO QUE GANÓ FAMA

El quadrobic es una tendencia de fitness que consiste en moverse (correr, gatear, brincar) sobre las cuatro extremidades en lugar de caminar erguidos, y se ha vuelto popular en redes por lo llamativo de los videos de quienes lo practican.

El quadrobic ganó notoriedad en 2008, cuando el velocista japonés Kenichi Ito estableció un récord mundial Guinness al correr 100 metros en cuatro patas.

Algunas personas lo practican como simple ejercicio y no se identifican como therians y viceversa. Los defensores dicen que mejora fuerza, movilidad, flexibilidad, coordinación, ritmo cardiaco e incluso puede ser una forma de reconectar con algo “primal” o natural.

Un artículo de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, publicado en 2025, menciona, sin embargo, que no hay mucha evidencia que sugiera que el quadrobic sea mejor que las formas convencionales de ejercicio.

TAMBIÉN HAY RIESGOS

Los estudios científicos tampoco han comprobado sus riesgos a corto o largo plazo. Samuel Cornell, doctor en Salud Pública y Medicina Comunitaria de la UNSW, y Hunter Bennett, profesor de Ciencias del Ejercicio de la Universidad del Sur de Australia, advierten en el artículo que la práctica del quadrobic requiere tiempo para que músculos y articulaciones se adapten a la carga.

La práctica del quadrobic, como en cualquier otro tipo de fitness o deporte, implica riesgos de fracturas, esguinces o tendinitis. Posturas incómodas por tiempo prolongado —como también al dormir o estar sentado frente a la computadora—, puede causar contracturas y dolor lumbar.