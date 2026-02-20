Trump amaga con acabar con el T-MEC; plantea acuerdos bilaterales con México y Canadá: NYT

El diario The New York Times informó ayer jueves que la administración del presidente Donald Trump “amenaza con hacer cambios importantes en un tratado comercial con México y Canadá que podrían alterar la forma de hacer negocios y dejar a Canadá al margen”.

Trump y sus asesores han indicado que el acuerdo de los tres países podría desecharse por completo. En su lugar, Estados Unidos podría acabar con acuerdos bilaterales con Canadá y México, han sugerido los asesores”, señaló el diario. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Trump bloqueó este mes la inauguración de un nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá y, según el rotativo, esa acción “fue un anticipo de las tácticas de alta presión que se espera que despliegue el presidente cuando su gobierno renegocie un acuerdo comercial con Canadá y México” antes del próximo verano.

El presidente Trump busca, entre otras demandas, que Canadá resarza acciones que considera agravios, como retirar de anaqueles las bebidas alcohólicas estadunidenses y que los canadienses mantengan industrias protegidas.

Por otra parte, “a funcionarios del gobierno de Trump también les ha molestado la estrategia global de carisma del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien intenta reforzar las relaciones comerciales de Canadá con otros países, incluida China”, informó el diario.

De acuerdo con las fuentes citadas por NYT, Trump sopesa acuerdos por separado con México y Canadá.

Subraya que Estados Unidos podría centrar la negociación con México en la producción de energía, la venta de maíz y cuestiones laborales, mientras que con Canadá buscaría llegar a un pacto en materia de productos lácteos, transmisión de electricidad y regulación digital.

El texto del T-MEC establece que la revisión debe completarse antes de julio de 2026.

