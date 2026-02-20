Derechohabientes del ISSSTE decidirán en qué se invertirá el presupuesto de sus clínicas

Los derechohabientes del ISSSTE decidirán en qué se invertirá el presupuesto para mejorar sus propias clínicas.

Así lo destacó el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, durante una entrevista con Paco Zea, en la que anunció el programa La clínica es nuestra, mediante el cual se destinarán 375 millones de pesos para intervenir más de 600 unidades médicas en todo el país.

El próximo 21 de febrero a las 11:00 horas se realizarán asambleas simultáneas en las clínicas del instituto, donde trabajadores en activo, jubilados, pensionados y familiares podrán decidir qué obras y qué equipo necesitan sus unidades. Además, elegirán a los integrantes de los Comités de Salud y Bienestar, quienes serán los encargados de administrar los recursos de manera directa.

El monto asignado dependerá del tamaño de cada unidad médica: las más pequeñas recibirán 370 mil pesos y las más grandes hasta 1.1 millones de pesos. El objetivo es que cada comunidad defina sus prioridades, ya sea reparación de baños, instalación de rampas para personas con discapacidad, techumbres, pintura, cambio de pisos o la adquisición de equipo médico especializado, como electrocardiógrafos, refrigeradores para farmacia o autoclaves para esterilización.

Este programa permitió adquirir más de 3,500 equipos y realizar 2,500 obras en distintas clínicas del país. Al ser una inversión anual, el esquema permitirá continuar con mejoras progresivas en infraestructura.

cva*