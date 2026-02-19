Joven therian, que se identifica como caballo, promueve ley contra acoso y bullying

Luis "N", es un therian, que a sus 28 años se siente identificado como caballo y llegó este jueves al Congreso estatal para promover una iniciativa de ley en contra del acoso y el bullying en los planteles educativos de Nuevo León.

La propuesta se llama "Ley Therian" y fue presentada por el abogado Mauricio Castillo en la oficialía de Partes del recinto legislativo.

El abogado detalló que "es una iniciativa ciudadana de ley para crear protocolos de convivencia y de protección para los estudiantes en los planteles educativos, que se creen programas dentro de las escuelas de observatorios ciudadanos para evitar algún daño a terceros".

Precisó que la ley contempla que los maestros sepan que hacer caso de acoso o bullying. "Ante las nuevas realidades y las nuevas culturas digitales, no estamos preparados para responder a este tipo de manifestaciones y este tipo de libertades".

Expuso que se contempla para los planteles educativos desde el nivel básico hasta el superior. "Lo que buscamos es la integridad de los niños y de los jóvenes, que están en las escuelas".

Citó que básicamente se trata de una nueva ley para garantizar protocolos de seguridad educativa.

Explicó que "la Ley de Convivencia y Protección a estudiantes en entornos educativos, llamada Ley Therian, básicamente lo que buscamos es proteger la integridad psicosocial de estudiantes en todos los niveles educativos, garantizar que ningún estudiante sea acosado, discriminado por su identidad, apariencia o manifestaciones digitales y establecer protocolos claros que responsabilice al personal educativo que permitan o generen el bullying".

Por otra parte, el Therian acompañó al abogado que presentó el escrito y durante el evento portó una máscara de caballo, simuló relinchar y hasta comer plantas.

En entrevista, Luis "N" indicó que se identifica como caballo desde los 9 o 10 años.

Sin embargo, expuso que comenzó a desarrollarlo más en la adolescencia, a los 14 años.

El joven reveló que su familia no lo apoya, en especial su papá que lo llama loco. "Para empezar soy hijo de una familia disfuncional, ahorita mis papás están en este caso con lo del divorcio y sinceramente ni uno ni otro me apoya".

Especificó que su papá le dice que está loco, mientras su mamá cree que todavía es joven y no sabe bien lo que quiere.

Mi familia, lo que son mías tías, mis primos, igual me dicen que voy a querer tener hijos potrillos", sostuvo. El término "therian" se ha viralizado en semanas recientes y se refiere a personas que en un plano psicológico o espiritual se identifican con un animal.

No dejan que therian suba a camión

Por Ana Álvarez

La escena ocurrió en Nuevo León y rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok y X. En el video se observa a un joven therian con accesorios que simulan orejas y cola de zorro, desplazándose en cuatro extremidades hacia la puerta de un camión de transporte público.

Según versiones compartidas en redes, el joven habría intentado abordar como parte de una broma dirigida al conductor. Sin embargo, el operador del vehículo decidió cerrar las puertas antes de que pudiera subir.

En el audio del video se escuchan gritos de algunas personas que presenciaban el momento, incluyendo comentarios críticos hacia el joven. La grabación generó miles de reacciones, divididas entre quienes consideraron el acto una imprudencia y quienes lo interpretaron como una expresión de identidad que fue objeto de burlas.

#NuevoLeón 😳 I Un joven caracterizado como "therian" intentó abordar gateando un camión de transporte urbano en el estado de Nuevo León, presuntamente como parte de una broma al conductor, quien le cerró la puerta e impidió el acceso. pic.twitter.com/WQku5CoHQ6 — El Mexicano (@ElMexicanOnline) February 19, 2026

