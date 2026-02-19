Le cierran las puertas del camión a joven therian identificado como "zorro" | VIDEO

La escena ocurrió en Nuevo León y rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok y X. En el video se observa a un joven therian con accesorios que simulan orejas y cola de zorro, desplazándose en cuatro extremidades hacia la puerta de un camión de transporte público.

Según versiones compartidas en redes, el joven habría intentado abordar como parte de una broma dirigida al conductor. Sin embargo, el operador del vehículo decidió cerrar las puertas antes de que pudiera subir.

En el audio del video se escuchan gritos de algunas personas que presenciaban el momento, incluyendo comentarios críticos hacia el joven. La grabación generó miles de reacciones, divididas entre quienes consideraron el acto una imprudencia y quienes lo interpretaron como una expresión de identidad que fue objeto de burlas.

¿Qué significa ser therian?

El término therian proviene de la palabra “therianthrope”, utilizada para describir a personas que sienten una conexión profunda o identidad parcial con un animal no humano. En la mayoría de los casos, esta identificación es de carácter espiritual o psicológico, no literal.

Quienes se identifican como therians pueden adoptar comportamientos simbólicos relacionados con el animal con el que se sienten conectados. Algunos utilizan accesorios como orejas, colas o máscaras, mientras que otros practican movimientos o posturas que evocan a esa especie.

Es importante distinguir este fenómeno de otras subculturas como los “furries”, que suelen centrarse más en la expresión artística y el cosplay. En el caso de los therians, la vivencia se describe como algo más ligado a la identidad personal.

Therians se viralizan en Latinoamérica

En los últimos meses, el movimiento therian ha ganado visibilidad en países de Latinoamérica gracias a videos virales y encuentros organizados en espacios públicos.

En México, jóvenes que se identifican como therians han comenzado a convocar reuniones en parques y plazas para convivir, compartir experiencias y normalizar su expresión. Estas concentraciones han generado curiosidad, pero también controversia.

En redes sociales circulan convocatorias para próximos encuentros en distintas ciudades del país, lo que ha incrementado el debate público sobre el tema.

Seguridad y espacios públicos

El caso ocurrido en Nuevo León abrió una discusión más amplia sobre los límites entre la expresión individual y la seguridad en espacios públicos.

Algunos usuarios señalaron que intentar subir a un camión gateando podría representar un riesgo, tanto para el joven como para el conductor y los pasajeros. Otros argumentaron que la reacción del operador fue desproporcionada y que el incidente evidenció intolerancia.

Entre la burla y la identidad

El video también expuso el tono polarizado de la conversación digital. Mientras algunos comentarios se enfocaron en criticar al joven, otros llamaron a evitar el acoso y la estigmatización.

El fenómeno therian, aunque minoritario, forma parte del mosaico diverso de identidades juveniles que encuentran en internet un espacio para visibilizarse. Sin embargo, cuando estas expresiones se trasladan a escenarios públicos, suelen generar reacciones encontradas.

Más allá del momento viral, el incidente en Nuevo León deja sobre la mesa preguntas sobre convivencia, respeto y límites en la vida cotidiana.

Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la semana en México. Lo que comenzó como una aparente broma terminó por abrir un debate social que trasciende las redes y pone el foco en cómo convivimos con las nuevas formas de expresión juvenil.

