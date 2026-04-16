FGR busca reabrir caso contra Naasón Joaquín García en México

La Fiscalía General de la República (FGR) reabrirá las carpetas de investigación en contra de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, por delitos de abuso sexual, trata de personas y explotación sexual de menores. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la continuidad del proceso dependerá de una resolución judicial clave que se lleva a cabo este mismo día.

Sheinbaum detalló que en junio del año pasado la FGR, bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del líder religioso. Sin embargo, las víctimas impugnaron dicha decisión.

“En junio del año pasado la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal. Las víctimas se inconformaron y el día de hoy es la audiencia para que un juez determine si se mantiene o se revoca esta decisión. Si se revoca, la Fiscalía continuará con la investigación”, informó la mandataria tras leer una tarjeta informativa que le hizo llegar la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

La presidenta enfatizó que la Fiscalía está trabajando activamente para que se revoque el carpetazo previo. Esto permitiría que las autoridades mexicanas sigan la línea de investigación por los mismos delitos por los que el líder de La Luz del Mundo ya cumple una condena en el extranjero.

Naasón Joaquín García, sentenciado en EU

Cabe recordar que Naasón Joaquín García, el líder de La Luz del Mundo, fue enjuiciado y sentenciado en Estados Unidos a 17 años de prisión tras declararse culpable de delitos graves relacionados con el abuso sexual de menores.

La presión social y legal en México busca que el líder religioso también enfrente la justicia en territorio nacional por los cargos de:

Abuso sexual agravado.

Trata de personas.

Explotación sexual de menores.

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