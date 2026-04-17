Corredores del Bosque de Tlalpan presentan el 44 Medio Maratón Día del Padre 2026 por Lesotris

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, el evento se consolida como uno de los medios maratones más relevantes del país, con una ruta oficial de 21.092 kilómetros que representa un alto nivel competitivo y una experiencia integral para los participantes. Asimismo, reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la salud y la preservación del Bosque de Tlalpan, posicionándose como una de las principales carreras con causa en México.

En 2026, el Medio Maratón del Día del Padre evoluciona hacia una visión clara de inclusión bajo los conceptos "Carrera inclusiva" y "Deporte sin barreras", integrando este principio como eje central. Se incorporan categorías para personas con discapacidad motriz y visual, así como condiciones de accesibilidad y ajustes razonables que garantizan la participación en igualdad de condiciones. Este enfoque fortalece la equidad, impulsa la diversidad y contribuye a la eliminación de barreras físicas y sociales.

Como parte de la preparación rumbo al evento, se realizan activaciones comunitarias como Coffee & Social Run (21 de marzo), First Timers en colaboración con Falcons (18 de abril), Trail rumbo a CDP (16 de mayo) y Fun & Shake Out Run (20 de junio), fortaleciendo la comunidad corredora.

El programa Leyendas CDP reconoce a participantes con más de 20 ediciones, con más de 35 historias documentadas. En ruta destaca el Sprint Zone, con 800 metros cronometrados en la subida de Insurgentes a Zacatepetl, premiando a los más rápidos. También el Concurso de Porras con 20 equipos que impulsan el ambiente del evento.

La bolsa de premios es de $50,000, $25,000, $15,000, $7,000 y $3,000 para los cinco primeros lugares. Se suman reconocimientos por categoría de edad de 15 a 70 años, así como en Padre/Hijo y Padre/Hija. Se mantiene la Beca Deporte Mexicano con $10,000 mensuales por un año al primer mexicano y mexicana, además de viaje a América o Europa o $30,000.

El evento trasciende lo deportivo y promueve comunidad, inclusión y bienestar.