¡Todo listo! Inicia la segunda etapa de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda

Con más de dos décadas de trayectoria, la Gira de Golf Imagen entra en una nueva etapa dándole la bienvenida a Kapital y a Mazda como aliados estratégicos principales. Una etapa donde el juego, la competencia y la experiencia dentro del campo adquieren mayor relevancia.

La segunda parada del circuito se disputa este 17 de abril, en el retador campo Bosque Real Country Club una jornada que reúne a decenas de jugadores dispuestos a competir, convivir, trabajar en equipo y disfrutar cada golpe.

Más allá de la competencia, el torneo incorpora un gran reto deportivo e incentivos que elevan su atractivo, con premios de primera categoría como un carrito de golf o una botella Macallan, además del acceso a la Gran Final.

El torneo que se disputa bajo modalidad stroke play en parejas, con un esquema de bola baja al 50% del hándicap, pone a prueba la estrategia, precisión y consistencia de los jugadores en cada hoyo, durante una jornada llena de energía, camaradería y desempeño en equipo.

Además, las parejas ganadoras de cada categoría obtienen su pase a la Gran Final nacional en Los Cabos, Baja California, un destino que combina lujo, exclusividad y paisajes inigualables, donde contarán con cobertura total de gastos; la fecha está por confirmarse.

Cómo se juega el torneo

La competencia se desarrolla en el Bosque Real Country Club, en el Estado de México, con inicio a las 8:00 horas y la participación de hasta 72 parejas. En cada hoyo se toma en cuenta el mejor resultado de la dupla, ajustado a su nivel de juego, en una jornada que cuenta con la presencia de José Raúl Molina, Director Ejecutivo de la División Radio, Excélsior y Digital de Grupo Imagen Multimedia.

Para garantizar condiciones equitativas, el torneo se divide en tres categorías. Además, se establecen límites de puntuación por hoyo según cada categoría, con el objetivo de mantener el ritmo de juego.

A lo largo de esta jornada en Bosque Real, la emoción se mantiene en cada recorrido, con salidas que marcan el ritmo de la competencia y momentos clave que pueden definir el camino al triunfo. Entre swings precisos y decisiones estratégicas, los jugadores no solo buscan destacar en el tablero, sino también vivir una experiencia que combina gran nivel deportivo con un entorno de primer nivel.

Cada hoyo se transforma en una experiencia que combina el reto deportivo con el placer de formar parte de una Gira de Golf que sigue marcando referencia. Una cita que no solo se juega… se vive.

El torneo contempla premios especiales como el hole in one en hoyos específicos, además de reconocimientos a los mejores Oyeses en los hoyos 2, 5, 11 y 16, y al drive de precisión en el hoyo 3.

Al concluir el recorrido, la experiencia se traslada a una gran comida de premiación, un espacio diseñado para celebrar el esfuerzo, compartir anécdotas del día y fortalecer la comunidad que da vida a la gira. En este encuentro, los patrocinadores tendrán un papel protagónico con una atractiva rifa que suma emoción adicional a la jornada.

Durante la premiación se entregarán trofeos y diversos premios a los jugadores más destacados, cerrando el día con un ambiente de celebración que reconoce tanto el desempeño en el campo como el espíritu que distingue a la Gira de Golf Imagen. Un cierre a la altura de una etapa que confirma por qué esta gira se ha convertido en una referencia obligada para los amantes del golf.

Próxima etapa

Club de Golf Santa Anita

Guadalajara, Jalisco

8 de mayo de 2026

Más información en: giradegolfimagen.mx