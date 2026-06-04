¿Sin clases por el Mundial? Sheinbaum abre la puerta a suspensiones en ciudades sede

A tan sólo siete días del comienzo del Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no se contempla como tal declarar días no laborables de manera oficial durante la celebración de dicho evento, aunque adelantó que se analizan facilidades para los trabajadores del sector público en la Ciudad de México.

En el marco de su conferencia mañanera, la mandataria explicó que el gobierno capitalino ya estableció contacto con la Secretaría del Trabajo para evaluar mecanismos que permitan a los empleados gubernamentales disfrutar de ciertas facilidades durante el torneo.

Ahora bien, la jefa de Estado, aclaró que en el caso de los trabajadores de la iniciativa privada, cualquier medida dependerá directamente de las empresas, asimismo destacó que cada entidad federativa tendrá la facultad de determinar si adopta medidas especiales relacionadas con las jornadas laborales durante el evento deportivo.

El gobierno de la Ciudad de México entró en contacto con la Secretaría del Trabajo para dar algunas facilidades para los trabajadores del gobierno. En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las propias empresas, porque si se declara un día no laborable entra a la Ley Federal del Trabajo y tienen que darse horas extra", señaló.

La estrategia "Mundial Social" busca trascender el ámbito deportivo y dejar un legado cultural duradero. Cuartoscuro

Agenda cultural en el Mundial 2026

Por otra parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, presentó la agenda cultural que acompañará al Mundial 2026, con el objetivo de proyectar la riqueza histórica y artística de México ante millones de visitantes nacionales e internacionales.

La funcionaria explicó que la estrategia denominada "Mundial Social" busca trascender el ámbito deportivo y dejar un legado cultural duradero mediante el fortalecimiento del patrimonio nacional, museos y espacios históricos.

Trabajamos de manera intensa para recibir a los visitantes nacionales e internacionales a partir de una programación que muestre la grandeza cultural de México, con patrimonio, recintos fortalecidos y experiencias para el público", afirmó Curiel.

Como parte de esta iniciativa, el gobierno federal destinará 400 millones de pesos para fortalecer 46 zonas arqueológicas, 15 museos y restaurar 12 juegos de pelota emblemáticos en distintas regiones del país.

¿En qué se ocuparán los recursos?

Entre los proyectos más destacados se encuentra la inversión de 37 millones de pesos en la zona arqueológica de Teotihuacán, recursos que serán utilizados para mejorar la accesibilidad, la señalética, los servicios sanitarios, las taquillas y para la creación del Museo de la Grandeza Teotihuacana.

Asimismo, se realizan trabajos de restauración y conservación en sitios emblemáticos como el Templo Mayor, Tula, Cuicuilco, el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes.