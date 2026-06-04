La FIFA evaluará a las estrellas del Mundial

La FIFA evaluará y mostrará el rendimiento individual de los jugadores en distintas facetas de cada partido del Mundial 2026, como una forma nueva de interactuar con el torneo y los futbolistas más destacados.

El ataque, la creatividad y la defensa, son los rubros que considerará la FIFA para evaluar a los 100 mejores futbolistas, a través de las Clasificaciones del Rendimiento Acumulado. En cuanto a los porteros, se medirá con otras dos categorías.

A los 100 mejores jugadores se les medirá el ataque, la creatividad y la defensa Reuters

“El rendimiento dejará de ser algo meramente subjetivo. Con las nuevas Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, la actuación de cada jugador se analizará mediante datos objetivos de partidos en términos de ataque, creatividad y defensa, con lo que se establecerá un nuevo modelo general para la evaluación del rendimiento individual en el futbol”, declaró Arsene Wenger, director de la División de Desarrollo del Futbol Mundial de la FIFA.

El sistema fue creado por varios expertos en futbol, y bajo la supervisión de Arsene Wenger. El método utiliza datos del organismo para reconocer las características y aportaciones de cada futbolista, de una forma en que las estadísticas tradicionales no son capaces de mostrar.

A cada jugador se le brindará una puntuación del 0 al 10 Reuters

El socio exclusivo de la FIFA señaló que el proyecto pionero basado en datos, acercará a los aficionados al futbol mediante información y análisis que enriquecerán su experiencia durante el Mundial.

¿CÓMO SERÁ LA EVALUACIÓN DE CADA JUGADOR EN EL MUNDIAL?

- A cada jugador en la cancha se le otorgará una puntuación de 0 a 10.

- Se medirá su actuación en ataque, creatividad y defensa.

- A los porteros se les medirá en dos categorías: posesión del balón y defensa de la portería.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁN LOS RESULTADOS DE CADA JUGADOR?

- Después de la primera jornada, una vez que cada selección haya disputado al menos un partido.

- La FIFA publicará las clasificaciones con 10 mejores jugadores de cada categoría.

- Las puntuaciones estarán disponibles a más tardar cuatro horas después de que finalice cada partido.