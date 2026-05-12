Multihomicidio en punto de consumo de drogas moviliza al Ejército

En Tlaxcala, cinco hombres fueron ejecutados en un presunto "picadero" y todos presentaban un disparo en la cabeza. Los hechos se registraron en un domicilio, en el municipio de Atlangatepec.

Fue la madrugada de este martes, en un inmueble ubicado en la comunidad de Zumpango, donde vecinos señalaron que el domicilio era utilizado como punto para el consumo de sustancias ilícitas.

Una llamada al número de emergencia alertó a las autoridades. En el reporte indicaban al menos 15 detonaciones de arma de fuego en una vivienda de la calle Margarito Palacios, esquina con 5 de Mayo, en una zona donde se ubican diversas instituciones de educación básica, entre ellas un jardín de niños, una primaria y una telesecundaria.

Una llamada al 911 alertó sobre ráfagas de fuego en la comunidad de Zumpango. Especial

Este hecho movilizó a los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil constataron que en el interior del domicilio cinco hombres carecían de signos vitales. Además, presentaban heridas por arma de fuego y los cinco tenían disparos en la cabeza.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Los efectivos implementaron un amplio acordonamiento para resguardar la escena, la cual quedó bajo la supervisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un ajuste de cuentas vinculado con el narcomenudeo, dada la mecánica del ataque y el tipo de establecimiento donde ocurrió la masacre.