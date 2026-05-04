Huida romántica en Camaro termina en arresto para una pareja en Tlaxcala

En Tlaxcala, lo que inició como una huida romántica terminó en la detención de una joven pareja que viajaba en un automóvil Camaro, en donde se encontró un arma de alto poder y droga.

Un reporte al número de emergencia 911 la tarde del sábado alertó a las autoridades. Familiares de una joven identificada como Melany N., de 18 años, denunciaron que había sido privada de su libertad; señalaron que la joven viajaba contra su voluntad a bordo de un Chevrolet Camaro color naranja con placas de Baja California.

Excélsior

Policías lograron interceptar el vehículo en la carretera Apizaco-Tlaxcala, a la altura de la comunidad Belén Atzizimititlán. Al marcarles el alto, la joven les dijo a los oficiales que no era un secuestro, que ella se había escapado con el conductor, identificado como Moisés Emanuel N., de 22 años, por su voluntad, porque su papá no aceptaba la relación.

En Tlaxcala, lo que inició como una huida romántica terminó en la detención de una joven pareja que viajaba en un automóvil Camaro, en donde se encontró un arma de alto poder y droga.Un reporte al número de emergencia 911 la tarde del sábado alertó a las autoridades. Familiares de una joven identificada como Melany N., de 18 años, denunciaron que había sido privada de su libertad; señalaron que la joven viajaba contra su voluntad a bordo de un Chevrolet Camaro color naranja con placas de Baja California.Policías lograron interceptar el vehículo en la carretera Apizaco-Tlaxcala, a la altura de la comunidad Belén Atzizimititlán. Al marcarles el alto, la joven les dijo a los oficiales que no era un secuestro, que ella se había escapado con el conductor, identificado como Moisés Emanuel N., de 22 años, por su voluntad, porque su papá no aceptaba la relación.Sin embargo, los oficiales, al realizar una revisión de rutina, encontraron en el interior del vehículo una mariconera que escondía una pistola tipo Ruger-57, abastecida con 17 cartuchos útiles calibre 5.7 x 28 mm. Además, les fueron asegurados dos sobres con lo que aparentaba ser anfetaminas. Excélsior

Sin embargo, los oficiales, al realizar una revisión de rutina, encontraron en el interior del vehículo una mariconera que escondía una pistola tipo Ruger-57, abastecida con 17 cartuchos útiles calibre 5.7 x 28 mm. Además, les fueron asegurados dos sobres con lo que aparentaba ser anfetaminas.

La huida romántica terminó con el arresto de los dos jóvenes, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de droga.