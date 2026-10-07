Multihomicidio en Montemorelos: Cindy mató a sus hijos y pareja por ‘coraje'

Antes del multihomicidio en Montemorelos, y después suicidarse, Cinthia Tamez hizo un coraje. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reconstruyó uno de los momentos clave del multihomicidio registrado en Montemorelos, luego de entrevistar al adolescente de 14 años que habría presenciado uno de los asesinatos cometidos dentro de una vivienda del fraccionamiento Los Nogales.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar, el menor se encontró con Cinthya Tamez, conocida como “Cindy”, después de que ocurriera uno de los homicidios. La mujer se habría dado cuenta de que el adolescente la había visto, pero no le disparó.

En lugar de ello, el menor le preguntó por qué había realizado los hechos.

La respuesta, según el testimonio incorporado a la investigación, fue breve: “estaba enojada”.

Desconocemos si le perdonó la vida… él vio a la señora y le preguntó por qué había hecho eso; ella manifestó que estaba enojada y se retiró”, explicó Flores Saldívar durante una rueda de prensa.

La Fiscalía todavía no ha determinado qué provocó el enojo de Cinthya Tamez.

Según la versión del adolescente, a ella le había dado coraje”, señaló el fiscal.

Cuando se le preguntó qué le había causado ese enojo, Flores Saldívar respondió: “¿Qué le dio coraje? Lo desconocemos”.

La autoridad deberá determinar qué ocurrió antes de la agresión y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de los integrantes de la familia. Facebook

Una noche que terminó en tragedia

El testimonio del adolescente adquiere relevancia porque permite reconstruir parte de las horas previas al multihomicidio.

El 29 de septiembre, el joven había convivido con la familia durante una rodada de vehículos RZR realizada en un paraje de Montemorelos. Posteriormente acudió al domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Nogales, donde continuó la convivencia y decidió quedarse a dormir.

Durante la madrugada del 30 de septiembre, la reunión terminó en una escena violenta.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Cinthya Tamez habría asesinado a su actual pareja, Leodegario Moya, así como a sus hijos, Christian y Bruno.

Fue en ese contexto cuando el adolescente habría presenciado uno de los homicidios y posteriormente se encontró con “Cindy”.

La declaración del menor, hijo de la expareja de Tamez, permitió a los investigadores conocer qué ocurrió en ese instante y qué respuesta recibió cuando preguntó directamente por los hechos.

Después de los asesinatos, se llevó a su hijo menor

La investigación establece además que, después de los homicidios en la vivienda, Cinthya Tamez tomó a su hijo menor, Gustavo, y salió del domicilio.

La mujer habría subido al niño a una camioneta Jeep Mojave roja.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, posteriormente habría disparado contra el menor dentro del vehículo y después se habría quitado la vida con la misma arma.

El caso dejó así una secuencia de hechos que comenzó con los asesinatos en el domicilio familiar y terminó en el vehículo, donde fueron localizados Cinthya Tamez y su hijo menor.

La autoridad deberá determinar qué ocurrió antes de la agresión y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de los integrantes de la familia en el domicilio de Los Nogales, en Montemorelos.