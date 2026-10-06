Multihomicidio en Montemorelos: tras cateo aseguran marihuana, cartuchos, celulares y vehículos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó un cateo en una vivienda de la colonia Fresnos como parte de las indagatorias por el ataque ocurrido el 30 de septiembre, en el que cinco personas fueron asesinadas, entre ellas tres menores de edad.

La diligencia fue ejecutada el 5 de octubre por personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, con apoyo de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Lo que encontraron incorpora nuevos elementos que deberán ser examinados por los investigadores.

Dentro del inmueble fueron localizadas dosis de un vegetal verde seco con características compatibles con marihuana, cartuchos para armas de fuego de distintos calibres y varios teléfonos celulares.

También fueron asegurados dos vehículos.

Todos los indicios quedaron registrados bajo cadena de custodia y fueron trasladados a las áreas correspondientes para su procesamiento y análisis pericial. El inmueble, además, permanece asegurado y bajo resguardo de las autoridades.

La Fiscalía no informó que los objetos asegurados hayan sido utilizados directamente en el multihomicidio ni señaló que alguno de los vehículos corresponda al utilizado por los agresores. Tampoco dio a conocer, hasta ahora, personas detenidas como resultado de esta diligencia.

Lo que encontraron incorpora nuevos elementos que deberán ser examinados por los investigadores. Facebook

Una semana después de la tragedia

El operativo ocurre cinco días después del aniversario inmediato de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación.

El 30 de septiembre, las detonaciones de arma de fuego terminaron con la vida de cinco personas en Montemorelos. Tres de las víctimas eran menores de edad.

La magnitud del ataque llevó a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres a participar en las indagatorias.

Desde entonces, una de las principales tareas de los investigadores ha sido reconstruir qué ocurrió antes, durante y después de las detonaciones, además de establecer quiénes participaron y cuál pudo ser el móvil.

El cateo realizado en Fresnos forma parte de ese proceso.

La presencia de cartuchos, teléfonos y vehículos abre distintas posibilidades de análisis forense, pero será necesario esperar los resultados científicos antes de determinar si alguno de esos objetos tiene una relación directa con el crimen.