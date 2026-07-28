Aumentan a 52 las muertes por calor; Salud reporta mil 315 casos de afectaciones
Las altas temperaturas han provocado 52 muertes en 17 estados, mientras la Secretaría de Salud reporta mil 315 casos atendidos y mantiene medidas preventivas.
A pesar de las lluvias que siguen afectando a diversas entidades del país, las muertes a consecuencia de las altas temperaturas aumentaron a 52, de las cuales tres ocurrieron por deshidratación y 49 por golpe de calor.
La Secretaría de Salud informó que, con una letalidad de casi 4 %, los decesos se registraron en 17 estados. Baja California, Sonora, Chiapas, Veracruz y Tabasco concentraron el mayor número de fallecimientos.
744 personas recibieron atención por golpe de calor
De marzo al pasado 22 de julio, se registraron mil 315 casos de personas que recibieron atención por afectaciones debido a las altas temperaturas.
En su informe Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, la dependencia sanitaria indicó que durante la semana epidemiológica número 28 el golpe de calor fue el padecimiento más frecuente, con 744 reportes. Le siguió la deshidratación, con 516.
A lo anterior se sumaron 55 pacientes que fueron atendidos por quemaduras.
Recomendaciones
La autoridad sanitaria señaló que, para evitar un golpe de calor o sufrir un caso de deshidratación, se pueden seguir las siguientes recomendaciones:
- Prestar especial vigilancia a niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermos crónicos, ya que son más susceptibles a padecer un golpe de calor. Por tanto, hay que evitar que se expongan a altas temperaturas.
- Buscar atención médica si se presentan síntomas como temperatura corporal alta, piel enrojecida, mareos, vómitos, estado de confusión, desmayos, dolor de cabeza intenso, respiración rápida, entre otros. No automedicarse.
- Evitar estar bajo el sol durante los horarios de mayor intensidad, principalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.
- Realizar actividades al aire libre únicamente temprano por la mañana o al finalizar la tarde.
- Mantener una hidratación constante con agua natural de manera regular.
- En caso de ser necesario, utilizar sales de rehidratación oral para recuperar líquidos y minerales.
- Usar ropa de colores claros y ligera.
- Emplear sombrero o gorra para cubrir la cabeza.
- Aplicar bloqueador solar.
- Nunca se deben dejar niños o mascotas dentro del auto.