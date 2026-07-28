Aumentan a 52 las muertes por calor; Salud reporta mil 315 casos de afectaciones

A pesar de las lluvias que siguen afectando a diversas entidades del país, las muertes a consecuencia de las altas temperaturas aumentaron a 52, de las cuales tres ocurrieron por deshidratación y 49 por golpe de calor.

La Secretaría de Salud informó que, con una letalidad de casi 4 %, los decesos se registraron en 17 estados. Baja California, Sonora, Chiapas, Veracruz y Tabasco concentraron el mayor número de fallecimientos.

744 personas recibieron atención por golpe de calor

De marzo al pasado 22 de julio, se registraron mil 315 casos de personas que recibieron atención por afectaciones debido a las altas temperaturas.

Foto: AFP.

En su informe Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, la dependencia sanitaria indicó que durante la semana epidemiológica número 28 el golpe de calor fue el padecimiento más frecuente, con 744 reportes. Le siguió la deshidratación, con 516.

A lo anterior se sumaron 55 pacientes que fueron atendidos por quemaduras.

Recomendaciones

La autoridad sanitaria señaló que, para evitar un golpe de calor o sufrir un caso de deshidratación, se pueden seguir las siguientes recomendaciones:

AFP