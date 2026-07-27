Otro niño muere asfixiado al interior de un vehículo; su familia dormía

Un menor de 4 años de edad murió el domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua, asfixiado por las altas temperaturas, cuando se encontraba en el interior de un vehículo.

De acuerdo a la versión recatada por la policía, el menor entró al vehículo cuando la familia dormía la siesta, por lo que no se enteraron que quedó encerrado de manera accidental.

Las temperaturas en Ciudad Juárez han superado los 40 grados.

El lamentable hecho se dio en la colonia Kilómetro 29, de Ciudad Juárez, cuando el menor salió de la vivienda mientras su madre dormía y subió al vehículo estacionado en el domicilio, donde accidentalmente quedo encerrado.

La familia encontró al niño inconsciente y lo trasladó a una estación de bomberos, pero ya había fallecido.

Vicentito, otro niño que murió en un vehículo

En mayo pasado se dio a conocer la muerte de Vicentito, un niño de 3 años de edad que murió víctima de un golpe de calor, luego de que su mamá lo dejó por 12 horas al interior de una camioneta, en un domicilio de Baja California.

Luego de que la mujer fue presentada ante las autoridades, Rogelio Robledo, juez del Poder Judicial de Baja California, detalló que el día de los hechos, la mamá de Vicentito “prendió el boiler para meter a bañar al niño y es que ella se bañó, pero ella pensaba que lo había bajado del carro cuando se fue a dormir a su recámara y como a las cero horas con cero minutos, pero ya del 02 de mayo del 2026, fue al cuarto de su hijo, que es un menor de edad, pensando que estaría ahí, por lo que al buscarlo en su cuarto se da cuenta que no estaba y va directamente al carro donde lo encuentra en su silla de seguridad. Intenta despertarlo y se da cuenta que ya no respondía, que tenía quemaduras y heces fecales".

Una presunta noche de copas que se extendió hasta la madrugada sería la causa que llevó a Vicentito de 3 años de edad a un terrible final, donde sufrió una muerte dolorosa por golpe de calor cuando su madre, Roxana “N” lo olvidó en el vehículo tras llegar de una fiesta, luego en su casa, continuaría bebiendo y publicando mensajes en redes sociales.

Involucrada en una relación violenta y conflictiva con su expareja, presuntamente la mujer utilizaba al menor para “chantajear” a su exesposo; e incluso, lo amenazaba con hacerle daño al niño hijo de ambos, por quien disputaban la custodia.

Hoy enfrenta cargos por el delito de homicidio por omisión y dolo eventual, averiguación en la que se determinó que estaba ebria cuando ocurrió la fatal tragedia. Además, en su casa se localizaron cajas de medicamento controlado y aceptó ser habitual consumidora de mariguana, pese a que es líder sindical de estancias infantiles.

El juez tuvo a bien dictar una prisión preventiva oficiosa, esto es nada más el principio del proceso, de ninguna manera podemos establecer que la imputada es responsable, no; seguirá un proceso en el que ella estará recluida en el centro de aquí de Mexicali, pero la próxima audiencia ya se establecerá si el juez de control ya determina la vinculación a proceso”, explicó Enrique Acosta Fregoso, asesor jurídico de la víctima.

La Fiscalía Estatal señaló que irá por la pena máxima de 15 años tras las rejas para Roxana.

Por otra parte, Ma. Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California, explicó que "el niño estaba únicamente a merced del cuidado o de las actuaciones de su mamá, porque era un niño totalmente dependiente de apenas tres añitos de edad ¿sí? Y pues por ello la causa de muerte fue el golpe de calor. Al momento, hay evidencia únicamente para la mamá, era la única que estuvo ahí, obviamente si durante el transcurso de la investigación surgiera algún otro dato, no hay obstáculo para investigar a cualquier otra persona, podría obtener hasta 15 años, la Fiscalía va pedir la pena máxima en su oportunidad”.