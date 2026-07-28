Exigen sanciones a México en el T-MEC por contaminación del río Tijuana

Cansados de discursos, promesas incumplidas y falta de voluntad política, grupos ambientalistas y defensores comunitarios lanzaron un ultimátum: exigen incluir en la revisión anual del T-MEC sanciones económicas severas contra México para frenar la grave contaminación de aguas negras que cruza hacia Estados Unidos a través del río Tijuana .

Un colectivo de 17 organizaciones de la sociedad civil envió una carta a Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, solicitando detener urgentemente esta crisis que amenaza el medio ambiente, la salud pública y la economía de Tijuana y el condado de San Diego.

El impacto visual y ambiental de las descargas tóxicas pone en evidencia la falta de infraestructura, un factor que podría detonar sanciones económicas en el T-MEC. Ernesto Méndez

Multas millonarias: Un dólar por galón de aguas negras

Serge Dedina, director ejecutivo de WildCoast - Costa Salvaje y exalcalde de Imperial Beach, explicó que la petición formal al equipo negociador de Donald Trump busca agregar un nuevo apartado al Capítulo 24 del T-MEC .

El objetivo es establecer fondos permanentes para el tratamiento de aguas residuales y aplicar multas contundentes: cobrar a México un dólar por cada galón de agua cruda descargada . Los recursos generados se invertirían directamente en plantas de tratamiento.

"Hay mínimo 25 millones de galones por día que están cruzando la frontera. La Planta de Tratamiento de San Antonio de Los Buenos de lado mexicano ya no funciona, enviando aguas negras directo al Océano Pacífico y contaminando más de 20 kilómetros de costa", advirtió Dedina.

El activista lamentó que esta crisis no sea prioridad para el gobierno mexicano bajo el argumento de falta de presupuesto, mientras se invierten millas de millones en infraestructura vial en Tijuana y en una próxima desalinizadora en Rosarito.

Serge Dedina, exalcalde de Imperial Beach y director de Costa Salvaje, encabeza la petición para incluir multas ambientales a México en el Capítulo 24 del T-MEC. Ernesto Méndez

El futuro del T-MEC, en riesgo

Charles Rilli, director adjunto de Sierra Club San Diego, fue claro al anunciar que el flujo de aguas negras, residuos sólidos y plásticos pone en riesgo la continuidad del propio tratado comercial. La revisión anual impulsada por la administración de Donald Trump genera una presión económica sin precedentes para México.

"El libre comercio y la protección del medio ambiente deben avanzar juntos. Resolver la crisis del río Tijuana fortalecerá el futuro del T-MEC y de la economía de América del Norte", manifestó Rilli.

Para solucionar el problema, se requiere una inversión histórica para crear y operar la infraestructura ambiental binacional necesaria.

Investigadoras recolectan muestras directas de las descargas de aguas negras para documentar la contaminación transfronteriza que afecta la región de San Diego. Ernesto Méndez

¿Es viable aplicar sanciones ambientales en el T-MEC?

De acuerdo con Mario López, CEO de la firma de consultoría transfronteriza The Border Group , la exigencia es completamente viable. La contaminación del río Tijuana ya está en el radar de la Oficina Oval y las próximas rondas de diálogo a lo largo de 2026 son el escenario perfecto para imponer estos candados ambientales.

Además, Lee Zeldin, titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), lanzó duras advertencias indicando que la Casa Blanca tiene múltiples medidas para presionar a México si no colabora.

La iniciativa cuenta con el fuerte respaldo de figuras políticas de California, como los senadores Alex Padilla y Adam Schiff, el asambleísta David Álvarez y la supervisora del condado Paloma Aguirre.

Las aguas negras del río desembocan directamente en el Océano Pacífico, provocando el cierre constante de playas en más de 20 kilómetros de costa fronteriza. Ernesto Méndez

Impacto a la salud pública: Un río tóxico en San Diego

El desastre no es solo diplomático; es palpable en el aire y el agua. Al cruzar hacia Estados Unidos y avanzar por la comunidad de Nestor en Imperial Beach, el río Tijuana se convierte en una amenaza directa a la salud.

Un letrero en Saturn Boulevard advierte sobre los altos niveles de azufre de hidrógeno (H₂S) , un gas tóxico producto de la descomposición que huele a huevo podrido y provoca dolor de cabeza, mareos y resequedad en la garganta.

Las autoridades de San Diego han colocado alertas de salud pública por la presencia de ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico derivado de la descomposición de las aguas negras. Ernesto Méndez

Estudios confirman el daño al ecosistema

La doctora Linda Lara Jacobo, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU), ha recolectado muestras que revelan un panorama desolador en el agua que desemboca al mar:

Alta salinidad y turbidez.

Menos del 50% de oxígeno (asfixiando a las especies marinas).

Presencia de surfactantes y metales pesados provenientes de la zona industrial de Otay.

"La exposición crónica a estos contaminantes causa estragos en la reproducción que puede acabar con la biodiversidad. En los humanos, los bioaerosoles que salen disparados hacia la atmósfera pueden ocasionar vómitos, asma ya largo plazo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)", alertó el especialista.