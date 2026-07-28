Detienen a mando de Mexicali por desaparición y delincuencia organizada

Agentes de la Fiscalía General de la República, Seguridad Pública Federal, Ejército Mexicano y oficiales de la Secretaría de Marina Armada de México participaron en un operativo para capturar al abogado Pedro Ariel Mendívil, excomandante de Policía en Mexicali y fiscal de Baja California en la capital del Estado, quien es acusado por los delitos de desaparición forzada de personas, robo de vehículo y delincuencia organizada.

La detención ocurrió en Mexicali, donde la mañana del martes agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que comanda Omar García Harfuch, y soldados, catearon la casa de Mendívil García en el Fraccionamiento Los Arcos.

En una transmisión en vivo realizada por el fan page en la red social de Facebook, Nexos, el abogado publicó un video en el que anunció que se entregaría voluntariamente y enfrentaría el proceso, pero pidió un juicio justo al señalar que es inocente y que todas las acusaciones en su contra son un ataque político.

“Responsabilizo a la fiscal General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, de cualquier cosa que me pase al ser detenido o cuando sea internado, el tiempo que tardé mi proceso lo encararé con firmeza, fe, con dignidad y con valor, porque todos esos valores serán demostrados en su oportunidad con una sentencia absolutoria”, dice el abogado, poco antes de ser detenido.

En una transmisión en vivo realizada en Facebook, Nexos, el abogado publicó un video en el que anunció que se entregaría voluntariamente. Especial

A las 9:00 de la mañana del martes, los agentes federales que desarrollaron el operativo le mostraron al abogado Pedro Ariel una orden de aprehensión, con la cual ingresaron a su domicilio, donde además le notificaron que realizarían el cateo.

De 2019 a 2021, Mendívil García fue fiscal regional de Mexicali, dentro de la FGE; después, de 2021 a 2024, se desempeñó como director de Seguridad Pública de Mexicali durante el primer trienio de la actual alcaldesa, Norma Bustamante.