¿Qué pasó con 'Genevieve'? Habrá lluvias en BCS; seguirá el calor en gran parte del país

El huracán Genevieve, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con trayectoria mar adentro en el Océano Pacífico, se localiza a 850 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que los desprendimientos nubosos de Genevieve refuerzan la probabilidad de lluvias en el estado. En tanto, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte y noroeste del país, así como en la Península de Baja California.

Mientras que circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y la onda tropical número 21, provocarán lluvias puntuales intensas en zonas del occidente y sur del país, además de chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en estados del oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la Península de Yucatán.

Asimismo un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del territorio nacional con temperaturas superiores a los 45 grados en el noreste de Baja California.

El SMN indicó que prevalecerá la onda de calor en Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, e iniciará en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Cuartoscuro

El SMN indicó que prevalecerá la onda de calor en Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, e iniciará en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Las lluvias puntuales intensas se esperan en Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (norte y este) y Oaxaca (oeste); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit (oeste y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Chiapas (sur); fuertes en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (suroeste), Sinaloa (sur), Ciudad de México, Estado de México (este, centro y suroeste), Tlaxcala y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco.

Se prevén temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste); de 40 a 45 grados en Sonora, Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit (norte), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato.