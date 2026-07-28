Ocho heridos, tres de ellos prensados, dejó choque entre dos autobuses en Monterrey

Un saldo de ocho personas lesionadas, entre ellas tres prensadas, dejó un choque de crucero entre un camión de ruta urbana y un autobús de pasajeros, en Monterrey.

Los hechos se registraron este martes en el cruce de Julián Villagrán y José María Arteaga, en el centro de la capital de este estado, cerca de la Central de Autobuses de donde acababa de salir el autobús que se dirigía hacia el estado de Tamaulipas.

Protección Civil de Nuevo León informó que tras el choque las unidades terminaron estrelladas en un negocio el cual se encuentra deshabitado.

Las personas prensadas son el conductor del camión urbano de la ruta 1 Pilares, el de la unidad del autobús de Transpaís y un peatón que fue arrollado y quedó entre una de las unidades y el mencionado inmueble.

Protección Civil estatal informó que tras el choque las unidades terminaron estrelladas en un negocio el cual se encuentra deshabitado. Cortesía

Los heridos fueron identificados como Juan Antonio Espinoza Pérez, de 34 años, conductor del camión de pasajeros; el operador de la unidad de Transpais, José Luis Villegas, de 57 años.

También: José Alberto Torres Cervantes de 58 años; Juan Diego “N”, de 20 años, Cristina Francisco Miller de 29 años, Federico Chapa Vega de 43 años, así como Manuel Alvarado y Lucero Hernández, de quien no se proporcionó la edad.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil de Monterrey, Bomberos Nuevo León, la Secretaría de Salud, Movilidad de Monterrey, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Policía de Monterrey.