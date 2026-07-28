Jalisco reduce desapariciones y baja al noveno lugar nacional tras tres sexenios en el liderazgo

Jalisco dejó de ocupar el primer lugar nacional en personas desaparecidas, una posición que mantuvo durante los tres pasados sexenios. En lo que va de la actual administración, la entidad se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional, de acuerdo con los datos más recientes reportados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Esta modificación representa un cambio significativo en el comportamiento de este indicador en el país, donde en el presente sexenio se han contabilizado un total de 20 mil 303 personas desaparecidas y no localizadas. El 48 por ciento de estos casos se concentra actualmente en el Estado de México, Sinaloa, Baja California, Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato. Los registros del RNPDNO, en comparativa con la información de la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, confirman una clara tendencia a la baja que aleja a la entidad de los primeros puestos.

Aunque las autoridades y organismos reconocen que el problema de la desaparición continúa siendo uno de los mayores desafíos del país y que ninguna estadística atenúa el impacto que este delito genera en las víctimas y sus familias, los datos de las plataformas oficiales muestran una reconfiguración del panorama nacional en la materia