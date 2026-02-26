Tras operativo contra “El Mencho”, el CJNG usó desinformación en redes

Por Arturo ILIZALITURRI

Mientras los pistoleros del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio "El Mencho" Oseguera quemaban vehículos y bloqueaban caminos en varias regiones de México como respuesta a la muerte de su líder, otros secuaces amplificaban el caos en redes sociales al sembrar desinformación.

La muerte del narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar el domingo, desató una ola de violencia criminal en 20 de los 32 estados del país, así como la difusión de imágenes creadas con inteligencia artificial que se volvieron virales.

El equipo de verificación de AFP en México analizó una decena de contenidos falsos vinculados con la operación, que se compartieron más de 38 mil 500 veces en diversas redes sociales.

Uno de los más difundidos fue una imagen aérea de Puerto Vallarta, destino turístico a orillas del Pacífico, en Jalisco, con varios edificios en llamas, creada con inteligencia artificial.

Según Los Ángeles Times, la CIA y el FBI la ubicación exacta de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuartoscuro: Fernando Carranza García

En ese balneario del occidente del país, los secuaces de "El Mencho" quemaron vehículos y vandalizaron negocios, pero los daños no alcanzaron la magnitud que mostraba la fotografía.

Magnificando el caos

Detrás de esta movilización digital, varios analistas señalan cuentas vinculadas con el CJNG.

Alberto Escorcia, periodista especializado en redes sociales, identificó tres grupos que difundieron información falsa relacionada con la ola de violencia.

Uno fue el Cártel Jalisco, magnificando el caos", explicó a la AFP. También participaron grupos "oportunistas" que aprovechan tendencias con fines políticos a nivel nacional e internacional, añadió.

Varias de estas cuentas "oportunistas" ya fueron identificadas por la AFP como difusoras de desinformación en México y otros países de América Latina.

Escorcia denunció haber recibido amenazas en redes sociales luego de difundir un video en el que exhibió la actividad en la plataforma X durante la jornada violenta.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que existen "varias cuentas" señaladas por la dependencia como difusoras de desinformación relacionada con el operativo.

Hay varias cuentas identificadas, pero se hará un trabajo más profundo para saber cuál tiene relación directa con una organización criminal; otras solo se dedicaron a desinformar", afirmó en rueda de prensa.

Simpatía digital y propaganda

Académicos también detectaron manifestaciones de simpatía hacia Oseguera, hasta ahora el narco más buscado por el gobierno estadunidense, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Hubo un volumen visible y sostenido de publicaciones y comentarios con expresiones de añoranza, duelo e identificación aspiracional con el capo", explicó a la AFP Valeria Almaguer, subdirectora del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.

Este grupo de investigadores encontró en Instagram, TikTok y X publicaciones que lamentaban la muerte de "El Mencho", acompañadas de emoticonos asociados al CJNG y narcocorridos, canciones populares que ensalzan a grupos criminales.

El traslado se realizó bajo un esquema táctico de cápsula de seguridad, con tres unidades al frente, el blindado en el centro y tres patrullas en retaguardia. Cuartoscuro: Mario Jasso

Estos símbolos coinciden con los hallados por el Seminario en una investigación que documentó la existencia de más de 100 cuentas de TikTok dedicadas al reclutamiento criminal y la propaganda delictiva.

El CJNG lidera el uso de TikTok como canal de reclutamiento y propaganda", publicó en abril de 2025 este grupo de especialistas.

Redes sociales como herramienta de captación

El uso de redes sociales por parte del CJNG para nutrir sus filas también fue identificado por la Secretaría de Seguridad.

En marzo de 2025, tras el hallazgo en Jalisco de un centro de entrenamiento del grupo criminal, la dependencia identificó 39 perfiles dedicados al reclutamiento, que TikTok dio de baja a solicitud de la autoridad.

La expansión digital del CJNG muestra cómo la violencia física y la desinformación en línea operan de forma paralela, potenciando el impacto social y mediático de sus acciones.

Los datos duros

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido identificado por autoridades federales como una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México. De acuerdo con diagnósticos de seguridad difundidos en años recientes por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y reportes retomados por Excélsior, el CJNG ha mantenido operaciones en al menos 20 entidades federativas, con presencia relevante en la región occidente y el Bajío.

Homenaje en la Base Aérea Militar No. 5 Foto: Cuartoscuro

En Estados Unidos, el Departamento de Estado incluyó a Nemesio Oseguera Cervantes en su lista de los más buscados y ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, una de las más altas para un narcotraficante mexicano.

En el ámbito digital, estudios del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México documentaron en 2024 y 2025 la existencia de más de un centenar de cuentas en TikTok vinculadas con propaganda criminal y posibles actividades de reclutamiento asociadas al CJNG, así como patrones de uso de símbolos, música y narrativa aspiracional.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en marzo de 2025 que, tras solicitudes formales, fueron eliminados al menos 39 perfiles relacionados con captación para grupos delictivos.

En paralelo, el fenómeno de desinformación vinculada a hechos violentos ha mostrado un crecimiento sostenido: según datos de la Asociación de Internet MX, más de 96 millones de personas en México son usuarias de internet, lo que amplifica el alcance potencial de contenidos falsos o manipulados.

Este contexto explica cómo eventos de alto impacto en seguridad pueden traducirse rápidamente en campañas de desinformación masiva que potencian la percepción de crisis más allá de los hechos verificados.

