Ejército despliega operativo en ejido Sandoval de Matamoros tras despliegue terrestre

Habitantes del ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas, despertaron este jueves por el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero del Ejército Mexicano, mientras por tierra arribaron patrullas con elementos federales.

De acuerdo con vecinos, el despliegue inició alrededor de las 05:30 horas. Durante la mañana, la aeronave descendió en la cancha deportiva y luego permaneció estática por momentos.

A las 09:00 horas, autoridades municipales emitieron una alerta por Situación de Riesgo (SDR) y recomendaron evitar la zona. No se reportaron disparos ni enfrentamientos.

Autoridades estatales señalaron que se trató de un asunto federal. Hasta la tarde no se informaron resultados del operativo ni personas detenidas o lesionadas.

El ejido Sandoval se ubica al poniente de Matamoros, en una región considerada bastión del Cártel del Golfo.

Presencia federal en la franja fronteriza

Matamoros forma parte de la franja fronteriza de Tamaulipas que concentra una parte significativa de los operativos federales coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

De acuerdo con reportes oficiales y coberturas de Excélsior, esta región ha sido identificada por autoridades federales como zona de influencia histórica del Cártel del Golfo, organización que mantiene presencia en distintos municipios del estado.

¿Qué significa una “Situación de Riesgo”?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas utiliza el término “Situación de Riesgo” (SDR) para alertar a la población sobre operativos o eventos que puedan representar peligro potencial, aun cuando no se registren enfrentamientos.

Este mecanismo busca:

Informar de manera preventiva a la ciudadanía.

Recomendar evitar áreas específicas.

Reducir riesgos durante despliegues de seguridad.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas ha mantenido en los últimos años una tendencia a la baja en homicidio doloso respecto a los picos registrados en la década pasada.

No obstante, municipios fronterizos como Matamoros continúan bajo vigilancia prioritaria debido a su ubicación estratégica para el tráfico transfronterizo, lo que mantiene la presencia constante de fuerzas federales en la región.

