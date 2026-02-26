Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima confirmó la detención y vinculación a proceso de José Israel “N”, alias “El Salsas”, identificado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado.

El detenido es señalado como pieza clave en la estructura regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal fundada y liderada por Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

La captura se realizó en la comunidad de Alcaraces, municipio de Cuauhtémoc, mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima y la Secretaría de Marina.

Durante la intervención también fue detenida Samanta Sarahí “N”. De acuerdo con el parte oficial, al momento de la aprehensión se aseguraron:

Pastillas de presunto fentanilo,

Dosis de metanfetaminas,

Porciones de cocaína.

Las sustancias quedaron bajo resguardo ministerial como parte de la carpeta de investigación correspondiente.

Recaudación y logística criminal

Según información de inteligencia estatal, “El Salsas” desempeñaba funciones estratégicas dentro de la estructura del CJNG en Colima.

Entre sus principales responsabilidades se encontraban la recaudación de efectivo generado por células delictivas en la entidad y la logística de traslado de recursos hacia liderazgos regionales, operando particularmente en el corredor territorial entre Jalisco y Colima.

Esta función lo posicionaba como un eslabón financiero relevante dentro de la cadena operativa del grupo criminal.

Vinculación a proceso

Tras su puesta a disposición ante el Ministerio Público, un Juez de Control determinó la vinculación a proceso por delitos contra la salud, específicamente en la modalidad de posesión de metanfetaminas y fentanilo, conducta prevista en el artículo 195 Bis del Código Penal Federal.

En la audiencia inicial también se fijó el plazo de investigación complementaria, periodo en el cual la autoridad ministerial deberá fortalecer los datos de prueba integrados en la carpeta.La detención ocurre en un contexto de alta presión institucional contra estructuras del crimen organizado en la región occidente del país.

En su comunicado oficial, la Mesa de Coordinación Estatal reiteró su compromiso de combatir la criminalidad y la impunidad, así como de fortalecer la tranquilidad de las familias colimenses.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar las líneas 911 y 089 para realizar denuncias anónimas, subrayando que la participación social es un componente clave en la estrategia de seguridad.

