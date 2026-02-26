CIA y FBI dieron ubicación exacta de “El Mencho”, según Los Angeles Times

Los Ángeles Times, con base en fuentes con conocimiento de la operación, reportó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) suministraron la ubicación exacta de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a las autoridades de inteligencia del Ejército mexicano, lo que facilitó el operativo que culminó con su captura en Tapalpa, Jalisco, y muerte posterior al ser trasladado a la CDMX.

El reporte indica que esta coordinación se dio en el marco de una cooperación bilateral de inteligencia entre México y Estados Unidos, donde las agencias estadounidenses compartieron datos precisos, permitiendo que las fuerzas mexicanas localizaran al capo en una cabaña donde se encontraba.

Días antes de la acción militar, un avión no tripulado de vigilancia Predator, según la publicación, sobrevoló a 20,000 pies los estados de Colima, Nayarit y Jalisco, recolectando información sobre las actividades del CJNG y los movimientos de Oseguera Cervantes.

Al mismo tiempo, autoridades mexicanas lograron rastrear los movimientos de la pareja sentimental de “El Mencho”, lo que redujo el área de búsqueda y ayudó a confirmar el paradero del líder criminal, según la investigación publicada por Los Ángeles Times.

Cooperación bilateral y contexto de seguridad

La cooperación para ubicar a “El Mencho” coincidió con un permiso aprobado por el Senado mexicano para que elementos de Estados Unidos permanecieran en México entre el 15 de febrero y el 16 de abril de 2026, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, como parte de programas conjuntos de seguridad.

Este nivel de apoyo se da en un contexto donde funcionarios del gabinete de la administración de Claudia Sheinbaum consideran escenarios potenciales y riesgos de seguridad, incluidos posibles operativos no coordinados desde territorio estadounidense.

El uso del avión Predator, conocido por su participación en acciones internacionales contra grupos extremistas, refleja el alcance tecnológico aplicado en la vigilancia que precedió al operativo.

Operativo y muerte de “El Mencho”

El domingo 22 de febrero, tras confirmar la ubicación precisa, elementos del Ejército mexicano descendieron de helicópteros cerca de la cabaña donde se encontraba el líder del CJNG acompañado de su equipo. Las condiciones de vulnerabilidad, como la celebración de una fiesta en el lugar, redujeron las medidas de seguridad habituales del capo y facilitaron la intervención.

La operación terminó con la muerte de Oseguera Cervantes mientras era trasladado a la Ciudad de México, así como enfrentamientos con miembros de su grupo criminal en el lugar del operativo. El Gobierno mexicano confirmó que contaron con la cooperación de inteligencia estadounidense.

Tras el anuncio de la muerte de “El Mencho”, se registró una ola de violencia en varios estados, con bloqueos, ataques y enfrentamientos que provocaron pérdidas humanas y materiales, así como alertas de seguridad en varias regiones del país.

